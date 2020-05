Ukrainassa yli sata kohdunvuokrauksella syntynyttä vauvaa odottaa ulkomaalaisia vanhempiaan – koronakriisi sulki rajat

Ukrainassa kymmenet kohdunvuokrauksella syntyneet vauvat odottavat ulkomaisia biologisia vanhempiaan, kertovat useat kansainväliset mediat. Sijaissynnyttäjää käyttäneet vanhemmat eivät pääse maahan koronaviruspandemiaan liittyvien matkustusrajoitusten takia.

Parhaillaan ilman vanhempia on jo yli sata vauvaa, arvioi Ukrainan parlamentin ihmisoikeusvaltuutettu Ljudmila Denisova. Määrä voi hänen mukaansa nousta jopa tuhanteen, jos tilanne pitkittyy.

Ukrainassa tehdään merkittävää kohdunvuokrausbisnestä, sillä se on yksi harvoista maista, jotka sallivat sijaissynnyttäjän käytön muille kuin maan omille kansalaisille.

Ukrainassa sijaissynnyttäjää saavat käyttää myös ulkomailta tulevat, naimissa olevat heteroparit. Kohdunvuokrauksesta perittävälle palkkiolle ei ole asetettu rajoituksia.

Uutiskanava CNN:n mukaan palvelun kysyntä Ukrainassa lisääntyi vuonna 2015 sen jälkeen, kun usea maa Aasiassa kielsi kaupallisen sijaissynnytystoiminnan.

Palvelun hinta esimerkiksi 40 000-65 000 euroa

Vanhempiaan odottavien vauvojen tilanne nousi laajemman huomion kohteeksi, kun Ukrainan suurimpiin kohdunvuokrausta tarjoaviin yrityksiin kuuluva Biotexcom julkaisi videokuvaa ”vauvahotellistaan”. Kyseessä on tosiaan hotelli, jonka suurissa huoneissa näkyy vieri vieressä muovisia makuukaukaloita. Yhteensä niissä on hoitajien hoidossa noin 50 ukrainalaisille sijaissynnyttäjille syntynyttä vauvaa.

Yleensä hotellissa majoittuvat vauvoja noutavat biologiset vanhemmat. Hotellissa nyt olevien vauvojen vanhempien kerrotaan olevan kotoisin esimerkiksi Britannista, Saksasta, Espanjasta, Ranskasta, Italiasta, Yhdysvalloista ja Kiinasta.

Esimerkiksi uutistoimisto AP:n mukaan videon tarkoituksena oli näyttää biologisille vanhemmille, että vauvoja hoidetaan hyvin.

– Onhan tämä mutkikas tilanne, Biotexcomin omistaja Albert Totshilovski sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Hän korosti, että vauvoista huolehditaan hyvin ja hyvissä olosuhteissa.

AFP:n mukaan Biotexcomin hallussa on noin puolet Ukraina kohdunvuokrausmarkkinasta. Yritys veloittaa palveluistaan noin 40 000-65 000 euroa.

Vanhemmat tarvitsisivat apua kotimaidensa lähetystöiltä

Ukraina pysäytti lentoliikenteen ja sulki rajansa maaliskuun puolivälissä. Jotta vauvojen hakijat voisivat päästä maahan, tulisi heidän kotimaansa lähetystön anoa siihen lupaa Ukrainalta. Ihmisoikeusvaltuutettu Denisovan mukaan ulkomaiset lähetystöt ovat olleet haluttomia hakemaan lupia.

– Tätä asiaa ei ole vielä ratkaistu, hän sanoo.

Lähde Ukrainan hallinnosta kertoo AFP:lle, että lupien hakeminen hiertää esimerkiksi Ranskan, Espanjan ja Italian lähetystöissä, koska sijaissynnyttäjän käyttö ei ole näissä maissa sallittua.

Kun Biotexcom julkaisi videonsa huhtikuun lopulla, sen tarkoituksena oli myös maahantuloasioiden vauhdittaminen.

– Kun 50-80 pariskuntaa soittaa ja puolet naisista itkee koko keskustelun ajan, täytyy turvautua tällaisiin keinoihin, Totshilovski perusteli.

Denisova on kertonut auttavansa biologisia vanhempia maahantulolupien saamisessa. Hänen arvionsa on, että ensimmäiset tulijat pääsevät maahan lähiviikkoina.

Eettisyys kiistanalaista

AP:n mukaan kohdunvuokrauspalveluita tarjoaa Ukrainassa arviolta 50 yritystä. Koska maan taloudellinen tilanne on heikko, etsii osa naisista tuloja toimimalla sijaissynnyttäjänä.

CNN:n mukaan vauvojen tilanne on jälleen lisännyt kohdunvuokrauksen eettisyyteen liittyvää kritiikkiä ja vaatimuksia siitä, että Ukrainan hallitus kieltäisi toiminnan.

Uutiskanavan mukaan käytäntöä on moittinut myös ihmisoikeusvaltuutettu Denisova, joka on kertonut aikovansa ehdottaa sijaissynnyttäjän käytön sallimista vain maan omille kansalaisille.

Suomen viranomaiset eivät suosittele kohdunvuokrausta ulkomailla

Suomen viranomaiset eivät suosittele sijaissynnytysjärjestelyihin ryhtymistä ulkomailla, sillä niihin liittyy monia riskejä ja epävarmuustekijöitä, kerrotaan ulkoministeriön sivuilla.

Ministeriön mukaan Suomessa hedelmöityshoitoihin perustuvat sijaissynnytysjärjestelyt on kielletty. Myös sijaissynnytysjärjestelyyn tähtäävät lääketieteelliset tutkimukset ja hoidot ovat kiellettyjä Suomessa, vaikka järjestely olisi tarkoitus toteuttaa ulkomailla.

Käytännössä sijaissynnytys tarkoittaa järjestelyä, jossa nainen saatetaan raskaaksi ja hän synnyttää lapsen siten, että järjestelyn tarkoituksena on luovuttaa lapsi synnytyksen jälkeen toisen henkilön tai pariskunnan kasvatettavaksi.

Jos sijaissynnyttäjää käytetään ulkomailla, lapsen luovuttamista sijaissynnyttäjältä aiotuille vanhemmille tai lapsen maahanpääsyä Suomeen ei voida taata, ministeriö muistuttaa. Myöskään vanhemmuuden oikeudellinen tunnustaminen Suomessa ei ole itsestään selvää.

Pahimmillaan tilanteessa voi ministeriön mukaan olla kyse sijaissynnyttäjän hyväksikäytöstä ja jopa lapsikauppaan rinnastuvasta järjestelystä. Myöskään sijaissynnytyksen psykologisia tai sosiaalisia vaikutuksia lapseen ei ole juuri tutkittu.

