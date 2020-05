Unkari suivaantui arvostelusta, aikoo kutsua pohjoismaiset lähettiläät puhutteluun

Unkari aikoo kutsua pohjoismaiset suurlähettiläät Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista puhutteluun maanantaina, kirjoittaa maan ulkoministeri Peter SzijjartoFacebookissa.

Uutistoimisto NTB:n mukaan ainakin Norjan suurlähettiläs on kutsuttu puhuteltavaksi maanantaina iltapäivällä.

Syynä on pohjoismaisten ulkoministerien yhdessä Euroopan neuvostolle lähettämä kirje, jossa tuodaan esiin maiden huoli koronakriisin varjolla käyttöön otetuista poikkeustoimista.

Kirjeen otsikkona on: Oikeusvaltioperiaatteen on oltava etusijalla hätätilassakin.

Aloitteen kirjeestä teki Tanska, ja se lähetettiin viime viikolla. Myös Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on allekirjoittanut kirjeen.

Szijjarto kirjoittaa Facebookissa, että Unkari on tuhatvuotinen kansakunta, joka osaa itse päättää siitä, mitä se haluaa ja mitä ei. Samalla hän syyttää pohjoismaita valheiden ja valeuutisten levittämisestä.

STT

