Urheilukisat voivat alkaa kesäkuun alussa – tapahtumaan maksimissaan 500 henkeä, osallistujien turvallisuus on taattava

Urheilukilpailut pääsevät vauhtiin kesäkuun alussa, kun aluehallintovirastot täsmensivät ohjeitaan tiistaina. Kilpailujen lisäksi palloilusarjat voivat alkaa. Toistaiseksi tiedossa on, että kesäkuussa alkaisivat jalkapallosta naisten pääsarja Kansallinen liiga 13. kesäkuuta, miesten Ykkönen 27. kesäkuuta ja alempia sarjoja 13. kesäkuuta. Pesäpallosta naisten Superpesis on aloittamassa 12. kesäkuuta, mutta miesten Superpesiksen osalta päätöksiä odotetaan keskiviikkona. Jalkapallon miesten liiga alkaa 1. heinäkuuta.

Kesäkuussa voi järjestää 50-500 hengen yleisötilaisuuksia, kunhan turvavälit pysyvät vähintään metrissä, ja osallistujat pystyvät huolehtimaan muun muassa käsihygieniasta.

– Urheilutapahtumissa pitää huomioida käytettävissä oleva tila, jotta turvallisuus säilyy. Ulkotiloissa 500 hengen tilaisuuksissa ei useimmiten ole ongelmia, mutta sisätiloissa henkilömäärät voivat vaihdella. On tapahtumajärjestäjien vastuulla, että turvallisuus säilyy, sanoo Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

Aluehallintovirastojen ohjeet ovat voimassa kesäkuun loppuun. Tartuntatautilain mukaan ohjeet voi tehdä vain kuukaudeksi kerrallaan, ja rajoitusten tilannetta tarkastellaan uudelleen kesäkuussa. Silloin linjataan heinäkuun tilannetta.

Olympiakomitea teki nettisivuilleen ohjeet urheilukisojen linjauksista.

– Nämä ohjeet luovat lajiliitoille pohjan tehdä tarkentavia ohjeita. Nämä ohjeet ovat olleet tuloillaan, joten uskon, että lajeilla on tähän hyvä valmius, Salonen sanoi.

Salosen mielestä liikunta- ja urheiluväki on toiminut vastuullisesti koronaviruspandemian aikana. Toiminnot ja tilat suljettiin maaliskuussa pandemian alussa, ja seuraavaksi harjoittelua ja kilpailemista avataan niin ikään vastuullisesti.

Urheiluharjoittelussa saa kesäkuun alusta alkaen olla maksimissaan 50 hengen ryhmiä. Toukokuussa harjoitusryhmien maksimikoko on vielä 10 henkeä.

STT