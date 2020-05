USA:ssa tiedustelukomitean puheenjohtaja astuu sivuun sisäpiiritiedon väärinkäyttöepäilyjen vuoksi – myi osakkeensa juuri ennen pörssiromahdusta

Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomitean puheenjohtaja, republikaanisenaattori Richard Burr jätti torstaina puheenjohtajan paikkansa ainakin toistaiseksi sisäpiiritiedon väärinkäyttöepäilyjen vuoksi.

Asiasta kertoo muun muassa New York Times. Burrin mukaan hän katsoi parhaaksi astua sivuun puheenjohtajan paikalta ainakin tutkinnan ajaksi.

– Tulimme siihen tulokseen (Burrin kanssa), että tämä olisi parasta komitean kannalta, sanoi senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnel.

Burr antoi ilmoituksensa sen jälkeen, kun liittovaltion poliisi FBI takavarikoi hänen puhelimensa keskiviikkona. Lisäksi viranomaiset ovat tutkineet Burrin iCloud-pilvipalveluissa olevia tietoja.

Taustalla ovat epäilyt siitä, että Burr olisi käyttänyt sisäpiiritietoja välttääkseen koronaviruksesta johtuvia talousmenetyksiä.

Burr myi helmikuussa osakkeitaan satojentuhansien dollarien edestä juuri ennen kuin koronakriisi romahdutti pörssit. Samaan aikaan hän osallistui hallinnon sisäisiin, koronakriisin talousvaikutuksia koskeviin keskusteluihin.

Samanaikaisesti hän kertoi julkisuudessa, että Yhdysvallat on ”valmistautunut erittäin hyvin” koronakriisiin.

Tiedustelukomitean puheenjohtajan tutkinta on erikoislaatuinen tilanne. New York Timesin mukaan etsintäluvan saamiseksi istuvan senaattorin tutkimiseen haettiinkin lupaa myös oikeusministeriöltä.

Burr sanoo perustaneen tietonsa julkisiin lähteisiin

Burr on kiistänyt syyllisyytensä ja sanonut, että perusti päätöksensä julkisesti saatavilla olleisiin tietoihin Aasiasta.

Burr ei ole ainoa yhdysvaltalaissenaattori, jonka tekemät kaupat ovat herättäneet viranomaisten kiinnostuksen.

New York Timesin mukaan viranomaiset ovat olleet kiinnostuneita myös Oklahoman republikaanisenaattori James Inhofen, Georgian osavaltion republikaanisenaattori Kelly Loefflerin ja kalifornialaisen demokraattisenaattori Dianne Feinsteinin toimista.

Myös he ovat lehden mukaan kiistäneet tehneensä mitään väärää.

Ei pelännyt arvostella Trumpia

Burr on arvostettu poliitikko, joka on senaatin tiedustelukomitean johtajana ollut esimerkiksi selvittämässä Venäjän sekaantumista Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Burr on aiemmin todennut, että Venäjän sekaantuminen vaaleihin oli kiistatonta.

Kesällä 2018 Helsingissä järjestetyn presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamisen jälkeen hän myös kritisoi Trumpia tämän lausunnosta, jossa tämä näytti kiistäneen Venäjän vaaleihin sekaantumisen.

Trump antoi tapaamisessa ymmärtää, että Venäjä ei olisi sekaantunut Yhdysvaltain vaaleihin ja että hän luottaisi asiassa Putinin sanaan. Lausuntonsa jälkeen Trump sai harvinaisen kovan arvosteluryöpyn jopa omilta tukijoiltaan.

– Mitä tahansa Vladimir Putin sanookaan kiistääkseen nämä tosiasiat on valhe, ja se on myös presidentin tunnustettava, Burr latoi tuolloin kokouksen jälkeen.

