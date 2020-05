Useita hengityskoneessa olleita potilaita kuoli sairaalapalossa Pietarissa

Pietarissa Venäjällä ainakin viisi hengityskoneessa ollutta ihmisiä on kuollut sairaalapalossa, kertoo uutistoimisto Tass viitaten pelastusviranomaisilta saatuihin tietoihin. Sairaalasta on evakuoitu 150 ihmistä.

Palo rajoittui noin kymmenen neliömetrin alalle St. George -sairaalassa, kertoi Venäjän hätätilaministeriö. Ministeriö vahvisti palon vaatineen uhreja, mutta ei kertonut niiden tarkkaa määrää.

Pelastusviranomaisten mukaan tuli on jo saatu sammutettua. Palon syistä on jo aloitettu tutkinta, mutta alustavien tietojen perusteella kyse saattoi olla oikosulusta hengityskoneessa.

Sairaalassa on maaliskuun puolestavälistä lähtien hoidettu covid-19-tautiin sairastuneita ihmisiä.

https://tass.com/emergencies/1155231

STT