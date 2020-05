Vaihteleva sää tahdittanut kylvöjä

Kevätkylvöt ovat edenneet vaihtelevassa säässä ja ovat ProAgrian asiantuntijan Satu Näykin arvion mukaan nyt jokseenkin normaalissa aikataulussa.

– Kevät näytti ensin etenevän, mutta sitten tuli jarrua, hän kuvailee pääsiäisen aikaan viilentynyttä ja sateista säätä.

Somerolla työskentelevä Näykki arvioi, että Salossa kylvöt ovat edenneet noin viikkoa nopeammin kuin Somerolla, jossa ei välttämättä olla vielä edes puolivälissä. Sen sijaan Salossa kylvöistä on hänen arvionsa mukaan tehty suurin osa.

Peltotöiden etenemistä on hidastanut kevätsään lisäksi se, että talvella ei ollut routaa, joka olisi mureuttanut maan rakennetta.

– Savimaat ovat kuivuneet hitaammin.

– Vaikka on näyttänyt siltä, että pelto on pinnalta kuivaa, se ei kuitenkaan ole vielä kantanut traktoreita, hän kuvailee.

Traktoreita myös näkee edelleen pelloilla ympäri Salon seutua peltotöissä.

Talven jäljiltä näkyy jo, että syysviljoista osa on selvinnyt huonosti. Syksyllä vehnän kylvö sattui ajankohtaan, jolloin sää muuttui sateiseksi ja alat jäivät myös vähäisiksi.

– Aika kirjavia ovat syysviljalohkot, hän arvioi talvehtimisvaurioita.

Tänä keväänä viljelijöitä on kannustettu pandemian vuoksi kylvämään myös valkuais- ja öljykasveja, mutta Näykki ei tarkkaan tiedä, miten asiasta on innostuttu. Hän on kuullut viljelijöiltä, että hernettä olisi vähän lisätty.

Hän muistuttaa, että siementen saatavuus rajoittaa tässä vaiheessa viljelysuunnitelmien muutoksia, sillä siemenet olisi pitänyt varata etukäteen.

Talvivaurioita on syysviljojen ohella paljastunut Näykin mukaan myös jonkin verran nurmilla.

– Vastaperustetuissa näkyy epäonnistuneita, hän sanoo.

Muuten nurmi näyttää selvinneen märästä talvesta keskimääräisesti.

Laidunkausi ei vielä ole alkanut, mutta Näykki sanoo havainneensa, että ainakin nuorta karjaa on päästetty ulos jaloittelemaan.

Peltotöissä toistaiseksi säästytty virukselta

Koronavirus ei ainakaan toistaiseksi ole juuri sairastuttanut varsinaissuomalaisia viljelijöitä, arvioi MTK Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki .

Hänellä ei ole virallisia tietoja, mutta hän sanoo kuulleensa tähän mennessä yhdestä sairastuneesta viljelijästä.

Tiloja on myös neuvottu koronaviruksen varalta.

– Olemme jakaneet ohjeet omaan varautumiseen ja suojautumiseen, hän sanoo.

Nämä ohjeet ovat Myllymäen sanoin ”heinäntekojärjellä” ymmärrettäviä. Niissä muun muassa neuvotaan välttämään ulkopuolisia kontakteja.

– Turhat kulkemiset pois, hän kiteyttää.

Työvoima on Myllymäen arvion mukaan riittänyt, jos ei oteta huomioon erikoisviljelmiä, jotka ovat käyttäneet runsaasti ulkomaista kausityövoimaa.

Myllymäki kuvailee maatilojen rakennetta Varsinais-Suomessa pääosin mikroyrityksiksi, joilla työskentelee yhdestä kolmeen ihmistä.

Koronavirus heijastuu mahdollisten sairastumisten lisäksi esimerkiksi sellaisille tiloille, jotka ovat erikoistuneet matkailuun. Maan hallitus alkaa Myllymäen tietojen mukaan rakentaa koronatukea maatilapohjaisille yrityksille ensi viikolla.

Pandemia saattaa heijastua suomalaiseen maatalouteen Myllymäen mukaan myös kauempaa maailmalta. Hän sanoo, että jopa se, että Yhdysvalloissa sianlihan tuotanto näyttää vähenevän, voi vaikuttaa esimerkiksi rehun hinnan halpenemiseen.

Hän pohtii myös sitä, että ihmisten kulutustottumukset voivat muuttua, jos elintaso laskee. Tällöin kulutus saattaa siirtyä halvempiin tuotteisiin.

Koko maailmaa ravisteleva pandemia on nostanut Suomessa myös esille huoltovarmuuden.

Myllymäki muistuttaa, että Suomessa ruuan omavaraisuus on korkea, noin 80 prosenttia. Hän toteaakin, ettei ruoka lopu kauppojen hyllyiltä, vaikka hamstraaminen onkin näkynyt tyhjinä hyllyinä aika ajoin.

Kaikkea suomalaisten runsaasti kuluttamaa tuotetta ei tosin saada omasta maasta.

– Omavaraisuusasteeseen on laskettu myös kahvi, jota tuodaan, Myllymäki selittää.