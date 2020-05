Väliaikaista epidemiatukea lastenhoitoon sai runsaat 1 100 ihmistä

Koronavirusepidemian vuoksi myönnettävää väliaikaista epidemiatukea oli torstaihin mennessä saanut 1 155 ihmistä, kertoo suunnittelija Sami Tuori Kelasta STT:lle.

Tuori kertoi sähköpostitse, että myönteisiä ratkaisuja oli hieman enemmän, eli 1 167. Tämä selittyy sillä, että jokunen asiakas on saanut useamman myönnön. Tukea haki 1 723 ihmistä.

Väliaikaista epidemiatukea on voinut hakea, jos on jäänyt palkattomalle vapaalle hoitamaan lasta, joka tavallisesti olisi varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Tukea saattoi saada myös, jos oli saapunut ulkomailta Suomeen ja tuli sen jälkeen ohjatuksi karanteeninomaisiin oloihin.

Tuen määrä on runsaat 723 euroa kuukaudessa, ja se on kaikille sama. Tukea maksettiin enintään keskiviikkoon saakka, koska sen jälkeen lapset palasivat kouluun ja varhaiskasvatukseen.

