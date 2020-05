Elokuvaohjaaja Pirjo Honkasalolle on tänään myönnetty taiteen akateemikon arvonimi. Honkasalon nimeämisen myötä akateemikkoja on jälleen yksitoista.

Lukumäärä laski yhdellä viime vuonna, kun elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki ilmoitti luopuvansa arvonimestä. Taiteen akateemikkoja voi olla samanaikaisesti enintään yksitoista.

Akateemikon arvonimen myöntää tasavallan presidentti. Taustalla on taideneuvoston esitys.

STT

