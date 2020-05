Vapaana kulkeva Jenny-tamma piristää väkeä koronaviruksen hiljentämässä Frankfurtissa

Frankfurtin kaupunginosassa Fechenheimissa kulkevasta Jenny-hevosesta on tullut koronavirusrajoitusten aikakaudella entistäkin suurempi hitti. 25-vuotias tamma kulkee tottuneesti pitkin alueen katuja pakottaen raitiovaunuja pysähtymään – mutta myös saaden ihmiset hymyilemään.

Jenny on kuljeskellut itsekseen Fechenheimissa jo yli vuosikymmenen ajan.

– Kaikkien muiden on elettävä koronavirusrajoitusten kanssa, mutta Jenny on yhtä vapaa kuin aina ennenkin, tamman omistaja Anna Weischedel kertoo uutistoimisto AFP:lle.

Monet asukkaat ovat ilahtuneet Jennyn näkemisestä ennenkin, mutta omistajan mukaan hevonen herättää nyt entistä enemmän huomiota. Weischedel arvioi, että monet pysähtyvät silittelemään Jennyä, koska kaipaavat ihmiskontaktia.

Joskus yksin liikkuvasta hevosesta on soitettu myös poliisille. Nyt Jennyn kaulassa on kangas, jossa lukee, ettei Jenny ole karannut vaan vain kävelyllä.

STT

Kuvat: