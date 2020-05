Vapunjuhlijat ovat noudattaneet korona-ajan henkeä, yöjuhlinta rauhallista

Vapun juhlinta on ollut yön aikana rauhallista ympäri Suomen, kerrotaan poliisin tilannekeskuksista. Ihmiset ovat noudattaneet korona-ajan henkeä, sanoo Lounais-Suomen poliisista rikoskomisario Pertti Läksy.

Juhlinta on näkynyt katukuvassa vähän, kerrotaan muun muassa Sisä-Suomen poliisista. Sisä-Suomen poliisi on saanut jonkin verran hälytyksiä häiritsevästä metelistä yksityisasunnoissa. Poliisista ei voitu vielä aamuyöllä verrata niiden määriä aikaisempiin vappuihin.

Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiä viettämään vappua kodeissaan ja etänä koronaviruksen takia.

Vappuliputus omistetaan koronavirusta vastaan työskenteleville

Tänä vuonna vapunpäivän liputus omistetaan erityisesti kaikille koronaviruksen vastaisessa työssä toimiville. Sisäministeriö suositti tätä tiedotteessaan.

Ministeriö painottaa, että terveydenhuollon henkilöstö työskentelee päivittäin koronaviruksen torjunnan etulinjassa, samoin vanhustenhuollon henkilökunta. Myös esimerkiksi poliisit, rajavartijat, opettajat, julkisen liikenteen työntekijät, siivoojat ja kassatyöntekijät tekevät työtä olosuhteissa, joita koronavirus on vaikeuttanut.

Liput nostetaan salkoon vapunpäivänä eli suomalaisen työn päivänä aamulla kello 8 ja lasketaan kello 21.

STT