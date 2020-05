Varsinais-Suomessa uusi koronakuolema, Salossa ei uusia tartuntoja

Varsinais-Suomessa on jälleen yksi henkilö kuollut koronaviruksen takia, kertoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri torstaina. Keskiviikkona menehtynyt henkilö oli hoidettavana jossakin Tyksin sairaalassa.

Sairaalaa ei kuitenkaan kerrota tarkemmin yksityisyyden suojan takia. Sairaanhoitopiiri vetoaa siihen, että tällä hetkellä hoidossa on vain hyvin pieni määrä koronapotilaita.

Tyksin sairaaloissa on viruksen takia kuollut nyt yhteensä kaksi henkilöä. Muut alueella menehtyneet ovat olleet hoidossa esimerkiksi vanhusten hoitolaitoksissa.

Tyksin sairaaloita ovat Halikon sairaala, Turunmaan sairaala, Tyks Kantasairaala, Tyks Kirurginen sairaala, Tyks Loimaan sairaala, Tyks Raision sairaala, Tyks Salon sairaala ja Tyks Vakka-Suomen sairaala.

Salon terveyskeskussairaalassa on hoidettu pandemian aikana koronapotilaita.SSS kertoi aiemmin, että yksi covid-19-tautiin sairastuneista on menehtynyt.

Varsinais-Suomessa on yhteensä 10 koronavirukseen menehtynyttä.

Salossa uusia koronatapauksia ei ole todennettu. Kaupungissa on yhteensä 48 sairastunutta, joista osa on jo parantunut.

Myöskään Koskella, Turussa tai Loimaalla ei ole tullut uusia tapauksia.

Varsinais-Suomessa on kirjattu kolme uutta koronatartuntaa. Tautitapausten yhteismäärä on 298. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 2 potilasta.

Mynämäessä tuli täyteen viisi koronavirukseen sairastunutta ja kunta löytyy nyt THL:n koronakartasta, jonne listataan kunnat, joissa vähintään viisi tartuntaa.

Kaikkiaan Suomessa on todettu sata uutta koronatartuntaa. Tapausten määrä on noussut 5 673:een.

Eniten sairastuneita on Uudellamaalla.

Koronakuolemien määrä on noussut kolmella. Kuolemia on raportoitu yhteensä 255.

THL:llä on tarkemmat tiedot 211 kuolleesta. Heistä 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

THL:n mukaan uusia koronavirustestejä on tehty vuorokaudessa noin 3 900. Suomessa tehtyjen testien kokonaismäärä on nyt jo yli 112 000 kappaletta.

Tällä hetkellä laboratoriot voivat testata 6 000 koronavirusnäytettä päivässä, kertoo THL.