Varustamot valmistautuneet matkustajaliikenteen jatkoon – ”Teollisuuden alasajot vaikuttaisivat selkeästi rahdin määrään”

Suomesta ja Suomeen liikennöivät varustamot odottavat matkustajaliikenteen jatkumista. Varustamot ovat yhdessä laatineet toimenpideohjelman, jolla on tarkoitus varmistaa matkustajaliikenteen turvallisuus.

– Ohjelmaan kuuluu, että vähennetään maksimimatkustajamääriä, kiinnitetään erityistä huomioita satama- ja terminaalitoimintaan, ja laivoilla ravintoloita otetaan rajoitetusti käyttöön, Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen kertoo.

Hallitus suositti varustamoita lopettamaan lipunmyynnin matkustajaliikenteeseen huhtikuun puolivälistä alkaen. Tämän jälkeen matkustajaliikenne on ollut minimaalista, Keronen sanoo. Varustamo on lisännyt rahtikapasiteettia aluksillaan.

Eckerö Line liikennöi Helsingin ja Tallinnan välillä kahden autolautan voimin. Niistä kuitenkin vain toinen on Huoltovarmuuskeskuksen myöntämän huoltovarmuustuen piirissä.

Eckerö on pyrkinyt parantamaan rahtiliikenteen kannattavuutta esimerkiksi uudella yhteistyösopimuksella logistiikkayhtiö DFDS:n kanssa. Normaalioloissa liiketoiminnalle on tärkeää rahti- ja matkustajaliikenne yhdessä, Keronen sanoo.

– Pelkkä rahdin kuljettaminen yksinään isolla autolautalla ei ole niin merkittävää, että se olisi liiketaloudellisesti kannattavaa.

Teollisuuden alasajot supistaisivat rahtia

Laivaliikenteen merkitys Suomen ulkomaankaupalle on merkittävä. Suomen Varustamojen mukaan Suomen viennistä ja tuonnista vajaat 90 prosenttia kulkee meriteitse. Yhdistykseen kuuluu 25 ulkomaanliikennettä harjoittavaa varustamoa.

Keronen arvioi, että normaalioloissa laivaliikenteen merkitys rahdinkuljetuksessa ei näy, koska ihmisten huomio keskittyy herkästi matkustajaliikenteeseen.

Rahtiliikenteen näkymiin vaikuttaa puolestaan teollisuuden tila. Huhtikuun lopulla Teknologiateollisuus kertoi selvitykseensä vedoten, että alan yrityksille tulleiden tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt tuntuvasti.

– Mikäli tulee huomattavia tuotannon alasajoja, se vaikuttaisi selkeästi rahdin määrään, Keronen sanoo.

STT

Kuvat: