Veivauksen jälkeen valmista – hallituksen esitys ravintolatuesta valmis, lisäbudjetin koko 832 miljoonaa

Hallituksen esitys ravintoloille annettavasta tuesta on saatu viimein valmiiksi. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) esitteli 123 miljoonan euron arvoisen tukipaketin jo keskiviikkona. Malli on kaksiosainen, josta toinen tukee työllistymistä ja toinen on hyvitys valtion sulkemispäätöksestä.

Tuki oli valtioneuvoston listalla jo torstaina, mutta keskusta vaati sen viime tingassa pois käsittelystä. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kirjoitti eilen Twitterissä, että alkuvuonna monella ravintolalla myynti on pientä, joten korvausajankohtaa on syytä eduskunnan vielä tarkastella.

Haataisen esittelemän mallin mukaan ravintoloille myönnettävän hyvityksen määrään vaikuttaisi se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin.

Lähtökohta on hallituksen tänään antamassa esityksessä edelleen sama, mutta eduskunta voi vielä veivata sitä.

Juokseviin kuluihin varattu 83 miljoonaa

Esityksen mukaan yrityksellä on mahdollisuus hakea tukea työntekijöiden työllistämiseen yrityksen toiminnan käynnistymisvaiheessa. Toinen osa liittyy eduskunnan edellyttämään toiminnan rajoitusten kohtuulliseen hyvittämiseen. Tarkoituksena on tukea ravintoloiden ja muiden ravitsemisliikkeiden kykyä hoitaa joustamattomia kustannuksiaan. Joustamattomia kustannuksia ovat esimerkiksi vuokrat, sähköt ja vedet.

Ravitsemisliikkeiden tuki on osa vuoden kolmatta lisätalousarviota.

Työllistämistuen osuus tukipaketista on 40 miljoonaa euroa, jos 40 000 työntekijää työllistyy sen avulla uudelleen. Juoksevien kulujen tukemiseen on varattu 83 miljoonaa euroa.

– Luku täsmentyy, kun maksatus tehdään, mutta tämä on pohja-arvio, Haatainen sanoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa.

Ravintolat joutuivat laittamaan ovensa säppiin 4. huhtikuuta valtion päätöksellä. Ulosmyynti on kuitenkin edelleen sallittu. Eduskunta velvoitti sulkemispäätöksen yhteydessä hallitusta antamaan kohtuullisen kompensaation toiminnan rajoittamisesta aiheutuvista menetyksistä.

Lisäbudjetin koko 832 miljoonaa euroa

Ravintoloiden tuki on osa hallituksen esittämää lisäbudjettia, jonka suuruus on yhteensä 832 miljoonaa euroa. Lisätalousarvio on vuoden kolmas. Ravintolayrittäjien tuen lisäksi siihen sisältyvät 700 miljoonan euron tuet pääosin Finnairin osakejärjestelyjä varten.

Hallitus ehdottaa myös, että valtioneuvosto voi myöntää enintään 432 miljoonan euron suuruisen valtiontakauksen lainoille, jotka myönnetään hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämiseen.

Koronakriisin myötä Työllisyysrahaston vastuulla olevat työttömyysturvamenot lisääntyvät hallituksen mukaan merkittävästi, ja rahasto tarvitsee velkarahoitusta alijäämän kattamiseksi ja maksuvalmiuden varmistamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että rahoituksen saatavuuden varmistamiseksi myönnetään valtiontakaus, jonka enimmäisvastuu olisi 880 miljoonaa euroa.

Lisätalousarvioesityksen mukaan valtioneuvosto voisi myöntää enintään 432 miljoonan euron suuruisen valtiontakauksen lainoille, jotka myönnettäisiin hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämiseen.

Lisäksi ehdotetaan valtuutta myöntää enintään 372 miljoonan euron suuruinen valtiontakuu Euroopan investointipankille. Takuu olisi tarkoitettu yleiseurooppalaisesta EU Covid-19 -takuurahastosta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta.

EU Covid-19 -takuurahasto perustetaan Euroopan investointipankin yhteyteen.

Kuusi miljoonaa lisää hybridistrategian vahvistamiseksi

Hallitus esittää, että Suomen Akatemian rahoitusvaltuuksia korotetaan 10 miljoonaa euroa vuodelle 2020. Valtuutta ehdotetaan lisättävän kansallisen rokote- ja lääkekehitystutkimuksen tukemiseksi. Valtuuden nostolla pyritään edistämään uusien koronavirusrokotteiden ja -lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tutkimusta.

Hallituksen hybridistrategian mukaisen testaa, jäljitä, eristä ja hoida -periaatteet saavat esityksessä vahvistusta 6 miljoonan euron verran. Summa koostuisi jäljityssovelluksen valmistelusta, hankinnasta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuvista menoista.

