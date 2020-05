Venäjä raportoi pandemian ajan suurimman kuolinlukunsa, tartuntojen määrä sen sijaan väheni

Venäjä on tänään ilmoittanut korkeimman päivittäisen kuolinlukunsa koronaviruspandemian ajalta. Kuluneen vuorokauden aikana Venäjällä on kirjattu 119 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia on Venäjällä kirjattu yli 2 500. Viranomaisten on arvosteltu aliraportoivan lukuja, mutta viranomaiset ovat perustelleet suhteellisen alhaista lukua sillä, että mukaan lasketaan vain selkeästi koronaviruksen aiheuttamat kuolemat.

Uusia tartuntoja raportoitiin lauantaina 9 200, mikä on alhaisin määrä sitten toukokuun 2. päivän. Yhteensä tartuntoja on kerrottu olevan yli 272 000.

Worldometer-sivuston mukaan Venäjällä on yli 1 800 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden ja 17 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.

