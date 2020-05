Venäjällä taas alle 10 000 koronavirustartunnan päivä – laskevasta trendistä ei vielä voida puhua

Venäjällä on jälleen ilmoitettu alle 10 000 uudesta koronavirustartunnasta. Päivä on jo kolmas, kun ilmoitettujen tartuntojen määrä päivässä jää alle 10 000:n.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia viranomaiset kertovat olleen 94.

Yhteensä Venäjällä on virallisesti todettu lähes 282 000 tartuntaa ja yli 2 600 kuolemaa, mikä on miljoonaa kohti laskettuna noin 1 900 tartuntaa ja 18 kuolemaa.

Koska luvut vaihtelevat päivittäin, laskevasta trendistä ei vielä voida puhua. Lisäksi Venäjää on arvostelu lukujen aliraportoinnista. Viranomaiset selittävät alhaisia lukuja sillä, että virus saapui Venäjälle suhteellisen myöhään ja maan tilastoissa huomioidaan vain varsinaiset viruksen aiheuttamat kuolemat.

Ruotsissa vain viisi uutta koronaan liittyvää kuolemaa

Ruotsissa koronaan liittyvien kuolemien määrä kasvoi edellisestä päivästä viidellä, kertovat viranomaisten tuoreet koronatilastot. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin edeltävänä päivänä, jolloin vastaava lukema oli 28.

Kuolinlukujen tilastoinnissa esiintyy kuitenkin tavallisesti viivettä viikonloppuisin ja koronaan liittyvien kuolemien määrässä nähdään todennäköisesti nousua alkuviikosta.

Ruotsissa on kirjattu tähän mennessä noin 3 700 koronaan liittyvää kuolemaa.

Tilastojen mukaan yhteensä 30 143 ihmistä on saanut koronatartunnan Ruotsissa ja 1 842 ihmistä on saanut koronan vuoksi tehohoitoa.

Kirkkoja avattiin Kreikassa – jumalanpalveluksissa tarjoiltiin osalle jopa ehtoollista

Lukuisat kreikkalaisortodoksit pääsivät tänään jumalanpalvelukseen ensimmäistä kertaa kahteen kuukauteen. Osalle jaettiin jopa ehtoollista.

Kreikassa alettiin poistaa rajoituksia vaiheittain toukokuun alussa. Kirkoille annettiin lupa avata ovensa uudelleen tänään, kunhan ne ottavat huomioon muun muassa ohjeistuksen etäisyyden tarpeesta.

Kirkkojen rajoitukset ovat olleet voimassa maaliskuun loppupuolelta ja olivat voimassa muun muassa ortodokseille tärkeän pääsiäisen aikaan.

Kreikassa on ollut 162 koronaan liittyvää kuolemaa ja reilut 2 800 todettua koronatartuntaa.

STT

Kuvat: