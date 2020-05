Venäjällä toista sataa uutta koronakuolemaa, tartuntojen määrä lähenee neljännesmiljoonaa

Venäjällä yhteensä 107 ihmisen on raportoitu kuolleen koronaviruksen seurauksena viimeksi kuluneen vuorokauden aikana, kertoo Moscow Times. Yhteensä maassa on kuollut covid 19 -tautiin yli 2 100 ihmistä.

Uusia tartuntoja rekisteröitiin liki 11 000, mikä nostaa tartunnan saaneiden kokonaismäärän yli 232 000:n.

Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut 14 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 49.

Espanja määrää kaikki maahantulijat kahden viikon karanteeniin

Espanjan mukaan kaikkien maahan saapuvien on jäätävä pakolliseen kahden viikon karanteeniin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Karanteenin aikana voi käydä ainoastaan ostamassa välttämättömyystarvikkeita tai hakeutumassa lääkärinhoitoon. Terveysviranomaiset voivat karanteeniaikana käydä paikan päällä varmistamassa, että karanteenimääräyksiä noudatetaan.

Määräys astuu voimaan perjantaina, ja se koskee lähes kaikkia maahantulijoita ja pysyy voimassa 24. toukokuuta saakka, jolloin koronaviruksen vuoksi julistettu poikkeustila päättyy. Karanteenipakko voi kuitenkin jatkua tämän jälkeenkin, jos poikkeustilaa jatketaan.

Rajan yli kulkevat terveydenhuollon työntekijät, rahtiliikennettä hoitavat ihmiset ja lentohenkilökunta on vapautettu karanteenista.

Espanja kuuluu Euroopassa pahiten koronasta kärsineisiin maihin. Maassa on kuollut viruksen seurauksena runsaat 26 700 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna on kuollut 572 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli tiistaina 49.

https://www.themoscowtimes.com/2020/05/12/russias-coronavirus-cases-surge-past-230k-as-putin-eases-national-lockdown-a69710

STT

Kuvat: