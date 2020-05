Ruotsissa vain kuusi uutta koronakuolemaa

Ruotsin kansanterveysviranomaiset kertovat vain kuudesta uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Ruotsissa on nyt todettu yhteensä lähes 4 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Viranomaiset muistuttivat samalla, ettei viikonloppuisin lukemassa ole välttämättä kaikki kuolleet. Uusia koronavirustartuntoja Ruotsissa on rekisteröity 271. Tehohoitoa saavien tai sitä tarvinneiden potilaiden määrä on nyt vajaat 2 000.

Venäjällä tartuntojen määrä laskee, kuolemat kasvussa

Venäjällä on uusia koronavirustartuntoja todettu 8 599. Uutistoimisto Tassin mukaan uusien tartuntojen määrä on pienin toukokuun 1. päivän jälkeen. Yhteensä Venäjällä on koronavirustartuntoja kerrottu havaitun lähes 345 000.

Koronavirukseen liittyviä uusia kuolemia kerrottiin sunnuntaina olevan 153. Lauantaina niitä oli 139. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia Venäjällä on 3 541, mutta todellisen luvun epäillään olevan suurempi.

STT

