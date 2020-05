Venäjällä vahvistettujen koronatartuntojen kasvu ei laannu

Venäjällä on vahvistettu eilisen jälkeen 10 028 uutta koronatartuntatapausta. Tartuntojen määrä on lisääntynyt maassa joka päivä yli 10 000:lla nyt jo viikon ajan.

Yhteensä Venäjällä on tartuntoja rekisteröity yli 242 000 kappaletta. Worldometer-sivuston mukaan Venäjän edellä ovat tartuntojen määrässä enää Yhdysvallat ja Espanja.

Uusia tartuntoja rekisteröidään yhä eniten Moskovassa, missä tiukkoja liikkumisrajoituksia on jatkettu tämän kuun loppuun saakka.

Koronakuolemien virallinen määrä on Venäjällä edelleen suhteellisen alhainen, reilut 2 200. Viranomaiset ovat selittäneet alhaista lukua ajoissa aloitetuilla tehokkailla torjuntatoimilla. Arvostelijoiden mukaan todellinen syy on se, että moniin koronakuolematapauksiin kirjataan muu lääketieteellinen syy potilaan menehtymiselle.

Suhteessa väkilukuun Venäjällä on tartuntoja 1 660 ja kuolemia 15 tapausta miljoonaa asukasta kohden. Suomen vastaavat suhdeluvut olivat eilen 1 083 ja 50.

Koronaepidemian leviäminen sai Venäjällä eilen jälleen uudet julkiset kasvot, kun presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi saaneensa tartunnan ja olevansa sairaalahoidossa.

Venäjää ovat järkyttäneet myös kuusi kuolonuhria vaatineet tulipalot koronapotilaita hoitavissa sairaaloissa Pietarissa ja Moskovassa. Maan terveysviranomaiset ilmoittivat tänään kieltäneensä sairaaloissa käytettyjen Aventa-M-hengityskoneiden käytön toistaiseksi. Venäläisvalmisteisten laitteiden epäillään aiheuttaneen tulipalot.

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

STT

Kuvat: