Venäjän koronatartuntojen määrä jatkaa nopeaa kasvuaan

Venäjällä on todettu lähes 10 700 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Moscow Times. Yhteensä Venäjällä on todettu liki 188 000 tartuntaa.

Viruksen seurauksena on kuollut vuorokauden aikana 98 ihmistä, mikä on kymmenen ihmistä enemmän kuin edellisenä päivänä. Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut 11 ihmistä miljoonaa asukasta kohti, kertoo tilastosivusto Worldometer. Suomessa vastaava luku oli eilen 46.

Uusien tartuntojen määrä kasvaa Venäjällä nyt toiseksi nopeimmin Yhdysvaltojen jälkeen.

https://www.themoscowtimes.com/2020/05/08/russias-coronavirus-cases-rise-by-more-than-10k-overnight-hitting-187k-a69710

https://www.worldometers.info/coronavirus/

STT