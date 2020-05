Torikatu suljetaan Salossa perjantaina aamulla Esterinkadun ja Rummunlyöjänkadun välillä, kun Liikelaitos Salon Vesi korjaa vesijohtovuotoa. Aamuviideltä alkava korjaustyö Kirkkokadulla kestänee iltapäivällä kello kolmeen saakka.

Kääntyminen Kirkkokadulta Torikadulle on kielletty, ja Kirkkokadulla on Torikadun risteyksen kohdalla käytössä vain yksi kaista. Väistämisvelvollisuus on Helsingintien suunnasta tulevilla, Salon kaupunki kertoo tiedotteessa.