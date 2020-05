Vielä pari viikkoa odotusta – urheilukesä hahmottuu pala palalta

Urheilukesän palapelin palaset löytävät hiljalleen paikkojaan, kun lajit rakentavat kisakalentereitaan. Maanantaina alkavat ravien testikilpailut, ja kesäkuun alkuun herätellään toiveita muistakin kuin hevosvoimista. Yleisurheilun lajiliitto toivoo, että 1. kesäkuuta Jyväskylässä käydään keihäskilpailu ja 7. kesäkuuta Lahdessa muun muassa Topi Raitasen avausstartiksi kaavailtu kilpailu.

– Aluehallintovirastojen linjauksia odotellaan, mutta valmistaudumme siihen, että liikunta-asioista vastaavan ministerin kannanotto pätee, sanoi Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) linjasi toukokuun alkupuolella Helsingin Sanomille, että urheilukilpailuissa voi olla yli 50 mutta alle 500 henkilöä, kun tilaisuuden turvallisuus varmistetaan.

Urheilijat odottavat kilpailukauden alkua malttamattomina, jotta harjoittelulle on taas päämäärä. Väkimäärän rajoitus ratkaisee kisojen laji- ja urheilijamäärän.

Aalto laski, että kymmenen lajin kilpailuissa on 100-120 urheilijaa, noin 100 toimitsijaa ja kymmeniä tv-tuotannon tai muun median edustajia. Kovin monta katsojaa yhtälöön ei mahdu, kun raja on 500 ihmistä heinäkuun loppuun.

– Joissain kisoissa on mahdollista, että aamupäivällä on ensin lajeja, ja sitten kisat jatkuvat tauon jälkeen, Aalto sanoi ja kiitteli järjestävien seurojen ideoita kisojen järjestämiseksi.

– Se on kuitenkin varmaa, ettemme ala kikkailla säännöillä, Aalto totesi.

Naisten sarjat ensin vauhtiin

Aluehallintovirastot (avi) saivat perjantaina ministeriöiden ohjauskirjeen, jonka perusteella ne päättävät yleisötapahtumien ehdoista alueillaan. Avien päätöksiä odotetaan ensi viikolla.

Palloilusarjoista ensimmäisinä vauhtiin pääsevät naisten Superpesis 12. kesäkuuta ja naisten jalkapalloliiga 13. kesäkuuta.

Miesten jalkapalloliiga alkaa 1. heinäkuuta, ja miesten Superpesiksen peliohjelman on määrä ratketa ensi keskiviikkona.

Yleisurheilua pienemmistä yksilölajeista golf on jo kertonut kotimaisen ammattilaiskiertueen alkamisesta 5.-7. kesäkuuta Vihdissä. Kilpailussa pelaavat naiset ja miehet.

Jalkapallon Ykköset alkavat kesäkuussa – naiset vauhtiin 13. päivä, miehet 27. päivä

Suomen jalkapallon toiseksi ylimmät sarjatasot eli naisten ja miesten Ykköset aloittavat koronaviruksen viivästyttämät kautensa kesäkuussa, kertoi Palloliitto perjantaina. Naisten Ykkönen alkaa 13. kesäkuuta ja miesten Ykkönen 27. kesäkuuta.

Miehissä pelataan kaksinkertainen sarja eli yhteensä 22 kierrosta, ja sarja pyritään päättämään lokakuun lopussa. Naisissa pelataan ensin yksinkertainen sarja (11 ottelua/joukkue) ja sen jälkeen kolme neljän joukkueen kaksinkertaista sarjaa eli ”alueelliset lohkot” (6 ottelua/joukkue). Tavoite on saada naisten sarja valmiiksi 7. marraskuuta.

Miesten Kakkonen alkaa 13. kesäkuuta, ja kaikissa kolmessa lohkossa sarjasysteemi on sama kuin naisten Ykkösessä eli yhteensä kierroksia on kauden aikana 17.

– Vaihtoehtoisia malleja on laadittu useita ja niistä on keskusteltu (seurojen kanssa). Nyt on sitten päästy ratkaisuun ja näiden mukaan etenemme otteluohjelmien laatimisessa. Koronatilanne saattaa vielä aiheuttaa joitain muutoksia ohjelmiin myöhemmin ja melkein ennakoin niitä myös tulevan. Mikäli näin ei käy, niin tässä asiassa olen oikein mielelläni väärässä, Palloliiton kilpailupäällikkö Peter Lundström toteaa.

Nousut ja putoamiset sarjoista tapahtuvat normaaliin tapaan, mutta mikäli jotain sarjaa ei pystytä pelaamaan loppuun, tätä varten on Palloliiton mukaan laadittu toimintatavat.

Palloliiton hallitus käsittelee vielä tehdyt ratkaisut kokouksessaan 28. toukokuuta.

STT

