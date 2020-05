Vihriälän työryhmä: Sopeutustarve 3-4 prosenttia bkt:sta

:työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtaman työryhmän mukaan talouden sopeutustarve on vähintään 3-4 prosenttia bkt:sta. Tämä riittäisi työryhmän mielestä todennäköisesti julkisen velan bkt-suhteen vakauttamiseen alle 90 prosenttiin 2020-luvulla.

Sopeutustarve pienenee, jos työssä olevien osuus väestöstä nousee ja työn tuottavuus paranee.

Työryhmän mielestä on koottava iso kipupaketti, joka koostuu menoleikkauksista, veronkiristyksistä ja rakenneuudistuksista. Menopuolella on tarve arvioida kriittisesti kaikkia isoja menoeriä, joita ovat sosiaaliturva, terveys, koulutus ja yritysten tuki.

Sopeutuksen tulisi alkaa viimeistään vuonna 2023.

STT

