Viljelypalsta tarjoaa touhua koko perheelle

Oma kasvimaa tarjoaa parhaimmillaan tekemistä koko perheelle. Näin ainakin salolaisessa Durun perheessä, joka puurtaa viikonlopulla Salon kaupungilta vuokraamallaan viljelypalstalla Pahkavuoressa.

Isä Hilary Duru kääntää lapiolla maata, äiti Tuulia Duru lajittelee rikkaruohopaakkuja sivuun ja pojat Josiah ja Samson touhuavat mukana aurinkoisessa kevätsäässä.

– Vuokrasimme tämän nyt juuri keväällä, Tuulia Duru kertoo.

Vuokrapalsta oli ollut muutaman vuoden viljelemättä, jolloin rikkaruohot olivat saaneet rehottaa vapaasti, mikä selitti työn määrän.

– Tässä oli mansikkamaan muovia, jonka revin ensin pois, Hilary Duru selittää.

Kaupunki vei muovijätteet pois, mutta rikkaruohopaakkujen hävittäminen jäi heidän harteilleen.

– Ostamme kompostorin ja kompostoimme sen, Hilary Duru suunnittelee.

Mitä palstalla aiotaan viljellä?

– Perunaa, sipulia, porkkanaa, pariskunta pohtii.

Hilary Duru suunnittelee, että mansikkaakin voisi varmaan laittaa kasvamaan.

– Maissia, ilmoittaa Samson.

Hän sanoo tykkäävänsä maissista. Vanhemmat vitsailevat, että makkaraakin laitettaisiin, mutta se ei kasva…

Oma kasvimaa on perheelle uutta, joskin Tuulia Duru selittää, että he ovat molemmat maalta kotoisin. Hän itse on Kiskosta.

– Isä harrasti paljon kasvimaaviljelyä, hän sanoo.

Vaikka isällä kasvoi myyntiin asti monenlaista, Tuulia Duru ei myönnä olevansa asiantuntija.

– Valitettavasti tämä ei periydy, hän sanailee.

Vielä vähemmän Suomessa viljeltävistä on kokemusta Hilary Durulla, joka on kotoisin Nigeriasta.

Hän on muuttanut Suomeen jo yli kymmenen vuotta sitten ja opiskellut sairaanhoitajaksi. Hän työskentelee lähihoitajana Salossa.

Vaikka onkin lähtöisin maalta, kasvimaan hoito on hänelle uutta. Mitä kasvimaalla viljeltäisiin, jos oltaisiin Nigeriassa?

– Maissia, jamssia, kassavaa, riisiä, hän luettelee.

Vaikka Durut kertovat olevansa noviiseja palstaviljelyssä, eivät he ole avuttomia. He sanovat, että netistä löytyy tietoa.

Periaatteessa kasvimaa vuokrattiinkin Hilary Durun mukaan muista syistä kuin sieltä saatavan ruuan vuoksi.

– Tässä on lapsille touhuamista, hän sanoo.

Sopiva palsta löytyi lopulta läheltä kotia. Kovin kaukana palstasta ei ole myöskään leikkipuisto.

– Tänne näkee meidän olohuoneen ikkunasta, Tuulia Duru sanoo.

Hän kävi tutustumassa myös Inkereentien tuntumassa oleviin palstoihin, mutta vaakakuppi painoi lähempänä olevaan. Sinne on helpompi tulla koko perheen kanssa.

– Tämä on myös suhteellisen lämmin paikka, hän arvelee.

Salon kaupungilla neljä viljelypalsta-aluetta

Varaus vuodeksi kerrallaan

Salon kaupungin vuokrattavat viljelypalsta-alueet sijaitsevat Kyntömiehenpuistossa Palometsässä (kaksi erillistä aluetta) Tiilitehtaanpuistossa Ollikkalassa ja Jaanunpuistossa Pahkavuoressa.

Kaikki alueet on varustettu vesipisteellä.

Palstat vuokrataan vuosi kerrallaan, mutta edellisen vuoden viljelijä saa varata entisen palstansa uudelleen.

Netissä olevan varauspalvelun mukaan vapaita paikkoja on edelleen muissa paitsi Ollikkalassa.

Palstan vuokra on 12 euroa.

Lähde: www.salo.fi

Miten korona-arki on sujunut lapsiperheessä?

Durun perheessä ovat monien muiden lapsiperheiden tavoin lapset olleet kotona. Josiah Duru on päiväkoti-ikäinen ja hänkin jäi kotiin, kun Suomessa ryhdyttiin koronaviruksen torjuntatoimiin.

Ekaluokkalainen Samson Duru pääsee ensi torstaina takaisin kouluun.

– Kivaa, hän iloitsee.

Äiti Tuulia Duru vitsailee, että koulussa saa myös vaihtelevampaa ruokaa.

Miten virusepidemia on muuten vaikuttanut arkeen?

– Kaupassa käymme vuorotellen, ei koko perheen kanssa, Tuulia Duru selittää.