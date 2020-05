Wärtsilä aloittaa yhteistoimintaneuvottelut – Suomessa vaarassa jopa 220 työpaikkaa

Teknologiayhtiö Wärtsilä aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joiden seurauksena Suomessa on vaarassa yli 200 työpaikkaa. Yt-neuvotteluiden syynä on organisaatiorakenteen muutos.

Suunnitelmien toteutumisen ennakoidaan johtavan maailmanlaajuisesti noin 700 työpaikan vähenemiseen. Suomen toimintojen osalta globaalit suunnitelmat merkitsevät enimmillään 220 työsuhteen vähentämistä Marine-liiketoiminnasta sekä globaaleista tukitoiminnoista. Vähennettävien työsuhteiden määrät eri toiminnoissa, henkilöstöryhmissä ja paikkakunnilla täsmentyvät yhteistoimintaneuvottelujen aikana.

Globaalin organisaatiorakenteen muutoksen yhteydessä avataan myös yli 300 uutta paikkaa henkilöstön haettavaksi.

Wärtsilä kertoi 5. maaliskuuta aikomuksistaan jakaa Marine-liiketoimintansa kolmeksi itsenäiseksi liiketoiminnaksi. Muutoksen tavoitteena on nopeuttaa strategian toteutusta ja yksinkertaistaa liiketoimintarakennetta. Uudet liiketoiminnat Marine Power, Marine Systems ja Marine Voyage aloittavat toimintansa heinäkuun alussa.

