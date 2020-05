WHO: Etelä-Amerikasta tullut koronavirustartuntojen keskittymä

Maailmalla todetut uudet koronavirustartunnat ovat keskittyneet voimakkaasti Etelä-Amerikkaan, Maailman terveysjärjestö WHO sanoo.

Järjestön mukaan monien mantereen valtioiden virustilanne näyttää huolestuttavalta. Brasilia kuitenkin erottuu selvästi muista korkeiden lukujensa takia.

Brasiliassa yli 20 000 ihmistä eli 95 ihmistä miljoonaa asukasta kohti on kuollut koronavirukseen liittyen. Maassa on yli 300 000 virustartuntaa. Tartuntoja on Brasiliassa siis maailman kolmanneksi eniten Yhdysvaltojen ja Venäjän jälkeen.

Brasilian terveysministeriö on kehottanut käyttämään malarialääkettä, muun muassa Donald Trumpinkin syömää hydroksiklorokiinia koronaviruksen hoitoon. WHO:n hätätilannejohtaja Mike Ryan korosti perjantaina, ettei lääkkeen tehosta virusoireiden hoitoon ole riittävää näyttöä.

STT

