WHO: Maailman koronavirustartuntojen määrä lisääntyi vuorokaudessa yli sadalla tuhannella – luku on suurin sitten pandemian alun

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona rekisteröineensä edeltävän vuorokauden aikana yli 106 000 uutta koronavirustartuntaa eri puolilta maailmaa. Järjestön mukaan kyseessä on korkein päiväluku sitten pandemian alkamisen.

Uutiskanava CNN:n mukaan lähes kaksi kolmasosaa uusista tartunnoista on todettu neljässä maassa eli Yhdysvalloissa, Venäjällä, Brasiliassa ja Intiassa.

Lukuja on saattanut nostaa se, että useat valtiot ovat viime aikoina tehostaneet testausta. Lukujen raportoinnissa voi lisäksi olla viiveitä.

Yhteensä maailmassa on todettu koronavirustartuntoja jo noin viisi miljoonaa. Virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu lähes 330 000.

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-05-20-20-intl/index.html

STT

