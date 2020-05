WHO pyytää pääsyä mukaan Kiinan tutkimuksiin koronaviruksen alkuperästä

Maailman terveysjärjestö WHO toivoo pääsevänsä mukaan Kiinan tutkimuksiin koronaviruksen alkuperästä. WHO:n tiedottaja Tarik Jasarevic sanoi uutistoimisto AFP:lle, että järjestö ei tällä hetkellä osallistu Kiinassa meneillään oleviin tutkimuksiin, joita on tiettävästi meneillään useita.

Yleisin arvio on, että virus siirtyi ihmisiin eläimistä, mahdollisesti wuhanilaiselta torilta, jossa myytiin villieläimiä ja niiden lihaa.

Kiinan tutkimuksissa selvitetään, miten ja milloin Wuhanissa ja sen ympäristössä alettiin havaita covid-19-tartuntoja ihmisissä ja mitä eläimiä Wuhanin toreilla myytiin.

– WHO jatkaa yhteistyötä eläin- ja ihmisterveyden asiantuntijoiden kanssa, useiden eri maiden ja kumppanien kanssa. Tarkoitus on tietoaukot ja tutkimuskohteet viruksen saamiseksi hallintaan, ja lopulta sen alkuperän tunnistamiseksi, tiedottaja sanoi.

STT

Kuvat: