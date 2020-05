WHO ryhtyy tutkimaan Kawasakin taudin ja koronan mahdollista yhteyttä

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO ryhtyy tutkimaan mahdollista yhteyttä covid 19 -taudin ja lapsilla tavatun imusolmukeoireyhtymän Kawasakin taudin välillä.

– Alustavien raporttien perusteella voi olla mahdollisuus, että syndrooma olisi kytköksissä covid 19 -tautiin, sanoi WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Kawasakin tauti on erityisesti pienillä lapsilla esiintyvä verisuonitulehdustauti. Suomessa ilmenee vuosittain noin 40-50 tautitapausta.

Britanniassa ja New Yorkissa lapsilla on havaittu useita tulehdustautitapauksia, joiden epäillään olevan yhteydessä covid-19-tautiin.

Kuten Kawasakin taudille, Britannian tulehdustautitapauksille on ollut tyypillistä pitkään jatkuva korkea kuume. Usein siihen ei ole liittynyt hengitystieoireita, kuten nuhaa tai yskää.

Brasilian terveysministeri erosi, syynä linjaerot koronaa vähättelevän presidentin kanssa

Brasiliassa terveysministeri Nelson Teich erosi tehtävästään perjantaina ehdittyään toimittua virassa vasta alle kuukauden.

Eron syynä olivat Teichin erimielisyydet koronakriisin hoidosta oikeistolaisen presidentti Jair Bolsonaron kanssa. Bolsonaro on vähätellyt virusta ”pikkuflunssaksi” ja halunnut päästä eroon koronarajoituksista niiden talousvaikutusten vuoksi.

Myös Teichin edeltäjä Luiz Henrique Mandetta erosi tehtävästä, koska hänellä oli näkemyseroja Bolsonaron kanssa.

Lähes 210 miljoonan asukkaan Brasiliasta on tullut Latinalaisen Amerikan pahiten koronaviruksesta kärsinyt maa. Maassa on todettu yli 200 000 koronavirustartuntaa.

Asiantuntijoiden mukaan todelliset tartuntamäärät ovat todennäköisesti selvästi suuremmat, sillä Brasiliassa testataan vain sairaalahoitoon tuodut potilaat.

STT

Kuvat: