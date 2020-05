WHO sanoo, ettei ole saanut todisteita Yhdysvaltain koronavirusväitteelle

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Yhdysvallat ei ole toimittanut todisteita, jotka tukisivat sen väitteitä koronaviruksesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut nähneensä todisteita koronaviruksen yhteydestä wuhanilaiseen laboratorioon Kiinassa.

Myös Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on sanonut pitävänsä laboratoriota viruksen lähtöpaikkana.

– Me emme ole saaneet Yhdysvaltain hallinnolta mitään tietoja tai täsmällisiä todisteita viruksen väitetystä alkuperästä, joten meidän näkökulmastamme tämä (väite) jää spekulatiiviseksi, sanoi WHO:n terveyskatastrofeista vastaava johtaja Michael Ryan.

Sekä wuhanilaisen laboratorion johto että Kiinan viranomaiset ovat kiistäneet syytökset, joiden mukaan virus olisi päässyt leviämään laboratoriosta.

STT

Kuvat: