Yhdysvallat syyttää Kiinaa koronarokotteen hakkerointiyrityksistä

Yhdysvalloissa liittovaltion poliisi FBI uskoo, että kiinalaiset hakkerit ovat yrittäneet varastaa tietoja Yhdysvalloissa kehitteillä olevasta koronavirusrokotteesta.

Lisäksi hakkerit ovat yrittäneet saada tietoa viruksen testauksesta ja hoitomenetelmistä.

Presidentti Donald Trump ei ole suoraan vahvistanut tietoja kyberhyökkäyksistä, mutta sanoi lehdistötilaisuudessa, että ”asia ei ole mitään uutta” Kiinan suhteen.

– Onko Kiinan suhteen mitään uutta? Mikä muu on uutta? Kerro. En ole tyytyväinen Kiinaan. Seuraamme tilannetta tarkasti, hän kommentoi asiaa kysyneelle toimittajalle.

Yhdysvaltain on mediatietojen mukaan määrä antaa Kiinan hakkeroinnista virallinen varoitus tulevina päivinä.

Tämä voisi olla alkusoittoa taas sille, että Yhdysvallat hyväksyy viralliset vastahyökkäykset hakkeroinnista syytettyjä maita kohtaan, arvioi New York Times.

Kiina on kiistänyt syytökset ja sanonut ”vastustavansa jyrkästi kaikkia kyberhyökkäyksiä”.

Tautiin kuolleiden määrä voi olla raportoitua suurempi Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana kuollut koronavirukseen yli 80 000 ihmistä, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston laskenta.

Kyseessä ovat korkeimmat kuolinluvut koko maailmassa. Noin 328 miljoonan asukkaan maassa kuolemia on rekisteröity miljoonaa asukasta kohden 246.

Kuolinluvut lienevät kuitenkin todellisuudessa tätäkin korkeammat. Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n maanantaina julkaiseman raportin mukaan New Yorkin kaupungin koronakuolemien määrä voi olla useita tuhansia korkeampi kuin paikallisten viranomaisten tekemät laskelmat kertovat.

CDC:n analyysin mukaan maaliskuun 11. päivän ja toukokuun 2. päivän välisenä aikana kuoli 24 172 ihmistä enemmän kuin tuohon aikaan voisi tavallisesti odottaa ihmisiä kuolevan.

Kyseiseltä ajanjaksolta kaupunki ilmoitti 13 831 varmistettua ja 5 408 mahdollista koronakuolemaa. Koronakuolemia arvioidaan täten olleen New Yorkissa yhteensä 18 879 kappaletta edellä mainittuna aikana.

Raportin mukaan tämän arvion ylittäviä 5 293 tapausta ei ole tunnistettu varmistetuiksi tai mahdollisiksi koronakuolemiksi, mutta ne saattavat liittyä koronapandemiaan suorasti tai epäsuorasti.

New Yorkin osavaltio on ollut yksi pahiten koronasta kärsineistä paikoista Yhdysvalloissa.

STT

Kuvat: