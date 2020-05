Yhdysvaltainen bioteknologiayritys Moderna on julkaissut lupaavia tuloksia koronavirusrokotteen kliinisistä testeistä.

Rokote näytti tuottavan immuunivasteen kahdeksalla ihmisellä. Yrityksen mukaan immuunivaste on samankaltainen kuin niillä, jotka ovat toipuneet viruksen aiheuttamasta taudista.

London School of Hygiene& Tropical Medicine -yliopiston mukaan maailmalla on käynnissä kymmenisen kliinistä testiä, joista puolet toteutetaan Kiinassa.

STT

