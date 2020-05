Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat hivenen nousussa

Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat lievässä nousussa maanantaina.

Dow Jones -indeksi päätyi 0,1 prosentin nousuun. Laajapohjainen S&P 500 nousi lopulta 0,4 prosenttia. Teknologiapainotteinen Nasdaq puolestaan päätyi 1,2 prosentin nousuun.

Yhdysvalloissa osa osavaltioista on avaamassa talouksiaan koronavirusrajoitusten höllennyttyä. Tämä on rohkaissut sijoittajia.

Krilogyn analyytikko Alan Skrainkan mukaan avautuminen on ollut positiivista. Hän kuitenkin huomautti, että osavaltioiden tulisi avautua vastuullisesti ottaen huomioon niin talouden kuin terveyden.

Hongkongissa pörssi avautui nousussa tiistaina. Hang Seng -indeksi oli 0,6 prosenttia koholla. Maanantaina indeksi luisui miinukselle.

Trump uhitteli jälleen kauppasodalla

Pörssiviikko alkoi tuulisissa tunnelmissa, ja laskua nähtiin maanantaina ympäri maailman.

Markkinakommenttien mukaan syynä oli se, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hakkasi jälleen kauppasotarumpuja. Sen vuoksi maailmantalouden epävarmuus on kasvanut uudelleen.

Trump syytti viime viikolla Kiinaa siitä, että maailmaa koetellut koronavirus olisi lähtöisin kiinalaisesta laboratoriosta. Hän sanoi olevansa valmis asettamaan uusia tulleja Kiinalle koronaviruksen leviämisen takia. Trump on myös syyttänyt Kiinaa siitä, ettei maa toiminut riittävän nopeasti viruksen leviämisen estämiseksi.

STT

Kuvat: