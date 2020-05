Yhdysvalloissa taas yli 2 000 koronakuolemaa päivässä

Yhdysvalloissa on ollut jälleen kahdentuhannen koronakuoleman päivä. Virusta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan koronavirukseen kuoli viimeisen vuorokauden aikana Yhdysvalloissa 2 073 ihmistä.

Covid-19-tautiin on kuollut yliopiston mukaan nyt yhteensä yli 73 000 ihmistä. Worldometer-tilastosivun mukaan kuolemia on Yhdysvalloissa kirjattu jo yli 74 700.

Yhdysvalloissa on vahvistettu yli 1,2 miljoonaa koronavirustartuntaa. Sekä kuolemien että tartuntojen määrässä Yhdysvallat on maailman selvä ykkönen.

Viimeisen viikon aikana Yhdysvaltain kuolinluvut ovat lähteneet lievään laskuun.

