Yhdysvalloissa varapresidentin tiedottajalla todettiin koronatartunta – sairastuneen puoliso on Trumpin neuvonantaja

Yhdysvalloissa huoli koronaviruksen leviämisestä Valkoiseen taloon lisääntyi jälleen perjantaina, kun varapresidentti Mike Pencen tiedottajalla todettiin virustartunta. Tiedottaja on toinen Valkoisen talon henkilökuntaan kuuluva, jolla tartunta on todettu.

Tiedottajan puoliso puolestaan työskentelee presidentti Donald Trumpin neuvonantajana.

Tiedottajalla on työnsä takia pääsy Yhdysvaltain hallinnon korkean tason neuvotteluihin. Torstaina hän osallistui Trumpin isännöimään, ulkona pidettyyn rukoushetkeen yhdessä kymmenien muiden ihmisten kanssa.

Sekä Trump että Pence testataan Valkoisen talon mukaan viruksen varalta päivittäin. Molempien tuoreimmat testit olivat negatiiviset.

STT

