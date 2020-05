Yhdysvalloissa vuotaneen raporttiluonnoksen mukaan koronatartuntojen määrä saattaa kasvaa huimasti toukokuussa

Yhdysvalloissa päivittäin todettavien uusien koronavirustartuntojen määrä saattaa nousta jopa 200 000:aan toukokuun puolenvälin jälkeen, kertoo medialle vuodettu raporttiluonnos.

Luonnoksen mukaan myös kuolemien määrä voisi nousta: toukokuun puolenvälin ja kesäkuun alun välillä koronakuolemia saattaisi olla päivittäin jopa yli 3 000.

Mallinnuksen tekijän mukaan mallinnus oli vielä kesken. Siinä oli tarkoitus käydä läpi erilaisia skenaarioita, kirjoittaa Washington Post. Tiedoista kertoi ensin New York Times.

– Sen ei ollut tarkoitus olla minkäänlainen ennuste, mallinnuksen tehnyt epidemiologian apulaisprofessori Justin Lessler sanoi Washington Postille.

Hän ei tiedä, miten tiedot ovat päätyneet uutismedioiden käsiin tai hallinnon diaesitykseen. Washington Postin näkemässä tiedostokopioissa dioissa on tautiskeskus CDC:n logo.

Lessler huomauttaa, että vaikka todellisuudessa määrät saattavat vaihdella merkittävästi, mallinnuksista ilmenee mahdollinen tartuntojen hallitsematon lisääntyminen. Hänen mukaansa kuun loppuun mennessä voidaan hyvin todeta 100 000 uutta tartuntaa päivässä. Kaikki riippuu poliittisista päätöksistä.

– On olemassa uudelleenavaamisskenaarioita, joissa tilanne voi olla hallitsematon.

Yhdysvalloissa useat osavaltiot ovat kertoneet suunnitelmista avata taloutta vähitellen lähiaikoina.

Mallinnusta ei esitetty presidentin koronaryhmälle

Valkoisen talon mukaan kyseessä on sisäinen tautikeskus CDC:n dokumentti, jota ei ole esitetty presidentin koronavirusryhmälle.

– Nämä tiedot eivät heijasta työryhmän tekemiä mallinnuksia tai tietoja, joita ryhmä on analysoinut, Valkoisen talon edustaja Judd Deere sanoi.

– Presidentin ohjeet Yhdysvaltojen vaiheittaiseen uudelleen avaamiseen perustuvat tieteelliseen lähestymistapaan, jonka liittohallituksen korkeimmat terveys- ja tartuntatautiasiantuntijat tunnustavat, Deere lisäsi.

Vuodetun luonnoksen luvut saattavat kuitenkin tukea joidenkin asiantuntijoiden huolta siitä, että maan osavaltioita ryhdytään avaamaan liian nopeasti.

Presidentti Donald Trump on aikaisemmin arvioinut, että Yhdysvalloissa kuolisi viruksen aiheuttamaan tautiin pahimmassa tapauksessa 100 000 ihmistä. Jos ihmisiä kuitenkin kuolisi päivittäin noin 3 000, ylittyisi Trumpin asettama raja nopeasti.

Alhaisimpia kuolinlukuja kuukauteen

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa todetaan 25 000-30 000 uutta tartuntaa päivittäin. Uusia kuolemia vahvistetaan noin 1 500-2 000.

Uutistoimisto AFP:n mukaan maassa todettiin maanantai-iltana vähiten uusia koronaviruskuolemia kuukauteen. Se perustaa tietonsa maailman koronavirustilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston tilastoon, jonka mukaan Yhdysvalloissa kirjattiin viimeisen 24 tunnin aikana 1 015 uutta kuolemaa. Luku kuvaa tilannetta sunnuntai-illasta maanantai-iltaan.

Luvut vaihtelevat jonkin verran eri lähteissä. Esimerkiksi tilastosivusto Worldometerin mukaan uusia kuolemia olisi maanantaina kirjattu noin 1 300, mikä on enemmän kuin sen sunnuntain luku.

Maanantai-iltaan mennessä paikallista aikaa Yhdysvalloissa oli vahvistettu noin 1,2 miljoonaa tartuntaa ja noin 69 000 koronaviruskuolemaa.

Maassa on todettu eniten tartuntoja ja kuolemia koko maailmassa. Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut viruksen seurauksena 211 ihmistä. Suomessa vastaava luku oli tiistaiaamuna 43.

STT

