Yhdysvaltalaismedia: NBA:n supertähdet kannattavat kauden jatkamista

NBA-koripallon pelaajayhdistys on kysynyt pelaajien mielipidettä, pitäisikö koronaviruksen takia kesken jäänyttä pelikautta jatkaa kesällä. Kyselyistä kertoivat useat yhdysvaltalaiset mediat.

Los Angeles Times siteerasi nimettömänä kommentoinutta pelaajaa, jonka mukaan kysely tuli tekstiviestinä. Toinen pelaaja arvioi, että 70 prosenttia pelaajista haluaisi pelata kauden loppuun. Pelit ovat olleet keskeytyksissä 11. maaliskuuta lähtien.

– 30 prosenttia on silti iso osuus, nimeämätön pelaaja sanoi Los Angeles Timesille ja viittasi siihen, kuinka iso osa pelaajista ei halua palata kentälle.

Pelaajat miettivät omaa ja läheistensä terveyttä. Voiko kentällä saada tartunnan vai onko pelaaminen turvallista?

– On aika vaikea väittää vastaan, jos joku sanoo, ettei tunne oloaan turvalliseksi. Mutta mielestäni NBA on yksi turvallisimmista paikoista, jos pelit jatkuvat. Joukkueiden toimintaa säädeltäisiin tarkasti, pelaaja kertoi.

Pelaajayhdistys ei tee virallista pelaajakyselyä kauden jatkumisesta. Koronavirustilanne on hyvin erilainen eri puolilla Pohjois-Amerikkaa. Yhdistys on kerännyt tietoa maan eri alueilta, ja kysymykset ovat vaihdelleet alueittain.

Yahoo Sports kertoi liigan supertähtien pitäneen tiistaina etäneuvottelun kauden jatkosta Oklahoma Cityn Chris Paulin johdolla. Neuvotteluun osallistuivat muun muassa LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Stephen Curry, Damian Lillard ja Russell Westbrook. He kaikki olivat pelien jatkamisen kannalla, kunhan turvallisuudesta huolehditaan kunnolla.

Omistajat toivovat kauden jatkumista

Viime viikolla NBA-komissaari Adam Silver kertoi, että kaikkien 30 seuran omistajat haluavat jatkaa kautta. Ennen mahdollista kauden alkua pelaajat saavat vähintään kolme viikkoa harjoitusaikaa.

Jos kausi ei olisi keskeytynyt koronaviruksen takia, NBA:ssa pelattaisiin nyt pudotuspelejä. Finaalien oli määrä olla ohjelmassa kesäkuussa.

STT

