Yhdysvaltojen talouden uudelleen avaaminen on luonut optimismia osakemarkkinoilla. New Yorkin pörssi sulkeutui tiistaina nousujohteisena.

Dow Jones -indeksi päätyi 0,6 prosentin nousuun. Laajapohjainen S&P 500 kipusi 0,9 prosenttia. Teknologiapainotteinen Nasdaq nousi lopulta 1,1 prosenttia.

Yhdysvalloissa moni osavaltio on avannut talouttaan tai on viime päivinä asettanut tavoitteita avautumiselle koronaviruskriisin aiheuttamien rajoitustoimien jälkeen.

STT

