Pompeo: Koronavirus on peräisin kiinalaislaboratoriosta – ”Uskon, että koko maailma alkaa huomata tämän”

Yhdysvaltojen mukaan valtava määrä todisteita viittaa siihen, että uusi koronavirus on peräisin viruslaboratoriosta Wuhanissa Kiinassa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo sanoi ABC-kanavan haastattelussa pitävänsä laboratoriota viruksen lähtöpaikkana.

– Uskon, että koko maailma alkaa huomata tämän. Muistakaamme, että Kiinasta on aikaisemminkin päässyt vapaaksi infektioviruksia, ja se on käyttänyt laboratorioita, joiden standardit eivät ole riittäviä, Pompeo sanoi.

Pompeon mukaan Kiina vähätteli alussa uutta koronavirusta, koska tämä kuuluu ”klassiseen kommunistiseen strategiaan väärän informaation välittämisestä”.

– Tämä toi mukanaan valtavan riskin. Presidentti Trumpin kanta on kuitenkin selvä: tulemme pitämään tähän syyllistyneitä vastuullisina teoistaan, Pompeo jatkoi.

Yhdysvallat ei sen sijaan usko, että virus olisi ihmisen valmistama tai geneettisesti muunneltu.

Kiina on kiistänyt tiedot viruksen pääsemisestä maailmalle laboratoriosta. Kiinan mukaan virus on todennäköisesti peräisin villieläimiä myyvältä torilta.

STT

