Yle: Finnair lopettamassa lennot useille kotimaan lentoasemille ensi kevääseen asti

Lentoyhtiö Finnair saattaa lopettaa ensi kevääseen asti lentämisen kokonaan useille kotimaisille lentoasemille, kertoo Yle omien tietojensa pohjalta.

Ylen tietojen mukaan päätös koskee lentoja Jyväskylään, Joensuuhun, Kemi-Tornioon, Kajaaniin ja Kokkola-Pietarsaareen. Yle kertoo, että lentoliikenne näillä asemilla on ollut maaliskuusta alkaen jäissä koronaviruksen aiheuttaman epidemian seurauksena, mutta reitit kyseisille asemille ovat myös Finnairin heikoimmin tuottavia. Ylen mukaan on mahdollista, että lennot näillä kentillä eivät jatku lainkaan.

Ylen tietojen mukaan Finnair aikoo heinäkuusta alkaen portaittain lisätä liikennettä kotimaan reiteillä. Koronapandemian puhkaiseman kysynnän vuoksi yhtiö on kevään aikana lentänyt kotimaan reiteillä harvennetusti tai ei lainkaan.

Finnair julkistaa maanantaina uudet lentoaikataulut, jotka ovat voimassa tämän vuoden heinäkuusta maaliskuuhun 2021. Yhtiö ei kommentoinut reittien lakkautusuhkaa Ylelle.

https://yle.fi/uutiset/3-11355689

STT