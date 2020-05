Yle: Valtakunnansyyttäjä haluaa nostaa syytteen kansanedustaja Juha Mäenpäätä vastaan

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen haluaa Yleisradion mukaan nostaa syytteen kansanedustaja Juha Mäenpäätä (ps.) vastaan. Toiviainen on ilmoittanut aikeestaan perustuslakivaliokunnalle, jonka tulee ottaa asiaan kantaa ennen kuin syytteen nosto voi edetä.

Poliisin esitutkinnan mukaan Mäenpäätä on syytä epäillä rikoksesta, koska hän rinnasti turvapaikanhakijat ja vieraslajit puhuessaan eduskunnassa viime kesäkuussa. Valtakunnansyyttäjä on pyytänyt eduskunnalta suostumusta asettaa Mäenpää syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

https://yle.fi/uutiset/3-11340372?origin=rss

STT

Kuvat: