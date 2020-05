Ylen gallup: SDP nousi ylivoimaiseksi ykköseksi, perussuomalaiset romahti kokoomuksen taakse

Pääministeripuolue SDP on noussut selvästi suosituimmaksi puolueeksi, kertoo Ylen tuore gallup. SDP:n kannatus on nyt 22,1 prosenttia, mikä on peräti 2,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime kuussa.

Vastaavasti gallupeja pitkään johtaneen perussuomalaisten suosio on romahtanut. Perussuomalaiset menetti kannatuksestaan 2,1 prosenttiyksikköä ja putosi kolmanneksi toisen oppositiopuolueen kokoomuksen taakse. Kokoomuksen kannatus on 18,6 ja perussuomalaisten 17,9 prosenttia.

Keskusta on neljäntenä 12,2 prosentin ja vihreät viidentenä 11,4 prosentin kannatuksella.

Gallupin toteutti Taloustutkimus, joka haastatteli 14. huhtikuuta-5. toukokuuta yli 2 400 suomalaista. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT

