Yli 70-vuotiaille suunnattu uusi koronaohje: ihmisiä kannattaa tavata ulkona ja pitää huolta turvavälistä

Yli 70-vuotiaille annettuja toimintaohjeita koronavirustilanteessa höllennetään. Tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoma Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) kertoo, että uuden ohjeistuksen mukaan yli 70-vuotiaita kehotetaan tapaamaan muita ihmisiä ulkona ja pitämään turvavälit.

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat saaneet uudet ohjeet valmiiksi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Tarkempi ohjeistus on tarkoitus julkaista tiistaina.

Hallitus ohjeisti maaliskuun puolivälissä yli 70-vuotiaita pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa eli välttämään lähikontakteja parhaansa mukaan. Toimintaohjeessa esimerkiksi kehotettiin välttämään tarpeettomia vierailuja yli 70-vuotiaiden luona.

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaisti aiemmin hyväkuntoisille ikäihmisille annettavan ohjeistuksen karanteenin kaltaisissa olosuhteissa pysymisestä.

– Siinä on sellaista tiettyä holhousta, joka ei minun mielestäni kuulu asiaan. Jos he itse ottavat sen riskin, että haluavatkin liikkua ulkona ja tavata sukulaisia, niin sitten ottavat. Ei se minun mielestäni ole viranomaisten tehtävä lähteä siihen väliin, Salminen sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa lauantaina.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006511644.html

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006509686.html

STT