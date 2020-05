Yli kolme miljoonaa euroa tukirahaa Saloon, koko seudulle yli neljä miljoonaa

Salolaisyritykset ovat saaneet liki 3,2 miljoonaa euroa Business Finlandin koronatukea. Tukea on hakenut ja saanut keskiviikkoon mennessä 95 Saloon rekisteröityä yritystä. Salossa ja lähikunnissa lähemmäs sadan tuhannen euron täyden avustuksen on saanut 25 yritystä.

Tukirahaa saaneiden yritysten määrä on kasvanut huhtikuun lopun vajaasta 60:stä yrityksestä roimasti ja seudullinen rahasummakin on suurentunut yli neljään miljoonaan euroon.

Somerolle Business Finland on myöntänyt tukea yhteensä liki 245 000 euroa kuudelle yritykselle. Täyden sadan tonnin tuen on saanut Someron Urheilu ja Vapaa-aika, jolla on Sporttikone-myymälät Someron lisäksi myös Salossa, Kaarinassa ja Loimaalla.

Kemiönsaaressa kahdeksan yritystä on saanut yhteensä 244 000 euroa. Myönnetystä summasta 100 000 euroa on saanut huonekaluvalmistaja Tablebed Oy ja 46 560 euroa liikennöitsijä J&M Launokorpi Oy.

Paimiossa ja Sauvossa tukea saa kymmenen yritystä yhteensä 374 400 euron edestä.

Suurin osa huhtikuun aikana rahoitetuista projekteista kohdistuu kaupan alalle. Lähes yhtä paljon myönteisiä rahoituspäätöksiä on tehty ravintola- ja matkailualalle.

Yksi 10 000 euron suunnittelurahaa saanut salolaisyritys on Salon Koirahalli Oy. Yrittäjä Katja Taskinen kertoo aikovansa laajentaa toimintaa verkkokoulutuksen suuntaan.

– Toimintani on hyvinkin paikallista ja Meriniityn koirahalliin sidottu, mutta nyt tuli tilanne, että halli on kiinni. Toki koulutusta voi järjestää muuallakin, mutta normaaliaikoinakaan eivät kaikki aina pääse paikan päälle. Haluan, että verkkokoulutuksesta ei tule vain laastaria nykytilanteeseen vaan osa normaalia toimintaa, joka voisi koostua lähikoulutuksesta sekä verkkokoulutuksesta, Katja Taskinen sanoo.

Taskinen on ehtinyt selvittää jo verkkokoulutusalustojen tarjontaa ja ottaa valokuvia. Videoitakin tarvitaan, ja Taskinen pohtii, tehdäkö niitä itse vai ostaako ulkopuolista apua niiden tekemiseen.

Business Finlandin rahoittamista projekteista 64 prosenttia on esiselvityshankkeita. Yrityksistä 36 prosenttia on saanut rahoitusta liiketoiminnan kehitysprojektille. Yhteensä projekteja on rahoitettu yli 307 miljoonan euron edestä ja rahaa on saanut liki 9 000 yritystä.

– Monet yritykset suunnittelevat uusia tapoja markkinoida, myydä ja jaella tuotteitaan. Osa pohtii, miten tuotantoa voisi osittain siirtää Suomeen. Osa kehittää täysin uusia tuotteita, palveluja tai tuotantotapoja, toteaa Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola tiedotteessa.

Ravintola-alan Salon Seurahuone ja ravintola Kastu aikovat käyttää saamansa kehittämistuen ravintolaelämyksen koronan jälkeisen ajan kokonaiskehittämisen. Molemmissa ravintoloissa sekä Wiurilan kartanon ravintola- ja juhlatiloissa mukana oleva Kalle Hämäläinen sanoo, että korona jättänee pysyvän jäljen ravintolaelämään.

– Tämän keissin jälkeen ravintola-ala ei ole entisensä. Salon Seurahuone on niin sanotusti vanhan liiton a’la carte -ravintola, mutta noutoruokapalvelu on tullut jäädäkseen sinnekin. Nyt meidän täytyy kehittää a’la carte -elämyksen kotiuttamista siten, että take away -tilauksillakin päästään kotona samaan tunnelmaan ja kokonaiselämykseen, Hämäläinen sanoo.

Tämä tarkoittaa sähköisten myyntikanavien kehittämistä ja myös noutoruokakonseptin hiomista, mihin liittyy kattaus-, ruokajuoma- ja tunnelmanluontivinkkejä, esimerkiksi videoavusteisesti.

– Pyrimme nyt uudistamaan tapaa, jolla ravintolat toimivat. Samalla uudistetaan lähiruokatoimitusketjun sujuvuus molemmin puolin ja luodaan Wiurilan markkinointi- ja juhlastrategiaa. Voi olla, että koronan takia uudistamme perinteistä puffet-tarjoilukonseptia, Hämäläinen sanoo.

Kaupan alalla Someron Urheilu ja Vapaa-aika Oy, Sporttikone, aikoo käyttää saamansa täysavustuksen nettikaupan kehittämiseen sekä ”road shown” luomiseen.

– Nettikaupan kehittäminen ei lopu koskaan. Nyt palkkaamamme uusi työntekijä tekee siitä entistä ajantasaisemman ja enemmän sesonkisidonnaisen. Lisäksi haemme enemmän Google-näkyvyyttä, kertoo toimitusjohtaja Ari Kujansuu.

Road Show -konseptilla tuotteita on tarkoitus viedä lähemmäs asiakkaita.

– Siihen liittyvät muun muassa mönkkärit, leikkurit ja mopot. Idea on viedä tuotteita uusin kohteisiin, joissa asiakkaat pääsevät koeajoille, Kujansuu sanoo.

Koronatukea seudulle yli 4 miljoonaa

Eniten Business Finlandin tukea saaneita seudun yrityksiä

Summat euroina:

Arvo Piiroinen Oy, 100 000

Evondos Oy, 100 000

Kiikala Steel Works Oy, 100 000

Kimmon Vihannes Oy, 100 000

Kristian Salonen Oy, 100 000 (Sauvo)

Nordic Id Oyj, 100 000

Nummek Oy, 100 000

Pinjasto Oy, 100 000

Pocadel Oy, 100 000 (Sauvo)

Pro-Väri Group Oy, 100 000

ProtosDemos Oy, 100 000

Thinger Solutions Oy, 100 000

Salofa Oy, 100 000

Salon Metalelektro Oy, 100 000

Salon Seurahuone Oy, 100 000

Someron Urheilu ja Vapaa-aika Oy, 100 000 (Somero)

Tablebed Oy, 100 000 (Kemiönsaari)

TrainRRR Oy, 100 000 (Sauvo)

Vahasilta Oy, 100 000 (Paimio)

Wallius Hitsauskoneet Oy, 99 960

Soficta Oy, 99 950

ADI Kalusteet Oy, 98 400

Satel Oy, 96 064

Ellego Powertec Oy, 93 504

Marjajaloste Meritalo Oy, 90 000

Fiskarsin suklaa ky, 86 040

Ravintola Kastu Oy, 84 000

DA-Team Oy, 80 240 euroa

Muurla Design Marketing Oy, 77 380

Weldi Oy, 75 760

Kasirata Oy, 51 600

J&M Launokorpi, 46 560 (Kemiönsaari)

Gasthaus Villa Fjalar Oy 42 000

Salon Matkatoimisto Oy, 41 400

AINA Wireless Finland Oy, 39 000

Sha Gan Oy, 30 000

Lähde: Business Finland

Tukea suunnitteluun ja kehittämiseen, ei toimintakuluihin

Business Finland on tukenut Suomessa toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on 6–250 työntekijää, sekä midcap-kokoluokan yrityksiä, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-kokoluokan yritykseksi lasketaan yritys, jonka konsernitasoinen liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa.

Business Finlandin rahoitus on tarkoitettu uusien tuotteiden tai toimintatapojen kehittämiseen liiketoiminnan häiriötilanteita varten. Myönnetty tuki on 80 prosenttia projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Business Finlandin rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta on saatavilla sekä esiselvitykseen (enintään 10 000 euroa) että kehittämisrahoitukseen liiketoiminnan häiriötilanteita varten (enintään 100 000 euroa).