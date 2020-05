Yrittäjät: Yleisen kriisituen tarve on miljardiluokkaa

Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen päättämä yleinen kriisituki on välttämätön ja sen tarve on miljardiluokkaa.

Etujärjestö huomauttaa, että moni yritys on syvässä ahdingossa koronakriisin takia. Lähes kymmenen prosenttia yrityksistä on menettänyt koko myyntinsä ja lähes 30 prosenttia vähintään puolet.

– Kriisituki tuo näille yrityksille helpotusta, sanoo Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi aamulla tiedotustilaisuudessa yritysten uudesta tuesta, joka kohdistetaan kaikkein eniten koronaviruksesta kärsiviin yrityksiin. Keskeisiä yksityiskohtia tuesta jäi vielä auki. Lintilän mukaan tukisumma kokonaisuudessaan on jonkin verran alle miljardin.

Yrittäjien mukaan koronakriisistä kärsivät yritykset tarvitsisivat suoraa tukea kaikkiaan viitisen miljardia euroa. Toistaiseksi hallitus on päättänyt noin kahden miljardin suorista tuista. Uusi yritystuki on tähän merkittävä lisä, järjestö arvioi.

– Tuen määrä pitää suhteuttaa yritysten liikevaihtoon ja koronan aiheuttamiin menetyksiin. Kustannustuen voimassaoloa pitää jatkaa, jos kriisi jatkuu tai pahenee, Pentikäinen sanoo.

Lintilän mukaan tuki on suunniteltu kahden kuukauden mittaiseksi, mutta se voitaan ottaa tarvittaessa uudelleen käyttöön.

”Ongelmat ovat usein yksityiskohdissa”

Uuden yritystuen kriteerit ja laskentatapa selviävät vasta jatkovalmistelussa.

– Hahmoteltu malli on hyvä, mutta ongelmat ovat usein yksityiskohdissa. On tärkeä katsoa, että kustannustuen kriteerit ja laskentamallit ovat reilut, sanoo Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen tiedotteessa.

– Olennaista on, että vertailuajankohdan valinta tuen laskemiselle on joustava. Näin vältytään turhalta säätämiseltä, hän lisää.

Yrittäjät kiittelee hallituksen linjausta siitä, että Business Finlandin ja ely-keskusten kautta jo jaossa olevat tuet jaetaan voimassa olevien kriteereiden mukaan.

– Tämä on oikea päätös. Jos kriteereitä olisi muutettu kesken kaiken, se olisi hidastanut päätöksiä ja luonut hämminkiä, Kuismanen sanoo.

Kuismanen tähdentää, että koronakriisin voittamiseksi tarvitaan laaja työkalupakki yritysten auttamiseen.

– Monelle suorat tuet ovat välttämättömiä. Monelle taas pankkien ja Finnveran kautta saatu lainarahoitus on olennainen.

MaRa: Kiinteitä kuluja tulisi korvata ilman ylärajaa

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön MaRan mukaan hallituksen linjaama uusi yritystuki on pettymys hotelli- ja kylpyläalalle. Järjestön mukaan hotelleille ja kylpylöille tulisi laatia oma tukipaketti tai niiden kiinteitä kuluja tulisi korvata ilman euromääräistä ylärajaa.

MaRa huomauttaa, että hotellien ja kylpylöiden liiketoiminta on käytännössä loppunut koronarajoitusten takia. Tuki voi kuitenkin olla hyödyllinen monelle matkailualan yritykselle, järjestö sanoo tiedotteessa.

Ministeri Lintilän mukaan tukisummat yritystä kohden vaihtelevat 2 000 euron ja 200 000 euron välillä.

MaRa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat esittäneet hotelleille ja kylpylöille 160 miljoonan euron tukipakettia.

– Tukien pitäisi olla kilpailuneutraaleja ja auttaa kaikkia matkailualan yrityksiä niiden koosta riippumatta. Hotellien ja kylpylöiden, samoin kuin kongressien ja messujen, toipuminen kestää pidempään kuin muiden matkailutoimialojen yritysten, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi tiedotteessa.

Lapin mukaan tämä johtuu ulkomaisten asiakkaiden ja liikematkustajien suuresta määrästä. Parhaimmillaankin toimiala palaa normaaliajan kysyntään vasta ensi vuoden syksynä, Lappi arvioi.

– Hotelli- ja kylpylätoimiala tekee joka kuukausi kymmenien miljoonien eurojen tappiot. Syksyyn 2021 mennessä tappiot nousevat useisiin satoihin miljooniin euroihin, hän jatkaa.

Lappi huomauttaa, että hotellit ja kylpylät ovat velkaantuneita suurten investointien vuoksi.

– Jos hallitus ei auta hotelli- ja kylpyläalaa, se sopeutuu konkurssien ja irtisanomisten kautta, hän varoittaa.

STT

