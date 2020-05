Yritykset kannattavat voimakasta veroelvytystä talouden käynnistämiseksi, kertoo kauppakamarien kysely

Yritykset haluavat tuntuvaa veroelvytystä koronavirusepidemian runteleman talouden käynnistämiseksi, ilmenee kauppakamarien kyselystä.

Vastanneista yrityksistä 80 prosenttia suhtautui myönteisesti tai erittäin myönteisesti kotitalousvähennyksen kasvattamiseen ja omavastuuosuuden puolittamiseen.

Lähes yhtä moni eli 78 prosenttia piti ravintolaruuan ja anniskelun arvonlisäveron alentamista väliaikaisesti kymmeneen prosenttiin myönteisenä tai erittäin myönteisenä. Tällä hetkellä ravintolaruualla on alennettu 14 prosentin arvonlisävero. Alkoholijuomien myynnissä noudatetaan yleistä 24 prosentin alv-kantaa.

Ansiotuloveron alentamista kannatti 74 prosenttia ja nopeita panostuksia teiden korjaamiseen runsaat 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä.

”Ideologiset syyt eivät saa olla este”

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan kysely osoittaa, että yritykset odottavat hallitukselta nyt voimakkaita verotukseen liittyviä elvytystoimia.

– Toivon, että hallitus luottaa siihen, että yritykset tietävät, miten ja millä keinoin kulutuskysyntä ja sitä myöten koko talous saadaan Suomessa nousuun, Romakkaniemi sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa on äärimmäisen tärkeää, että hallitus tekee oikeita päätöksiä ensi viikon lisätalousarvioneuvottelussaan.

– Ideologiset syyt eivät saa olla nyt este väliaikaiselle veroelvytykselle, vaan on käytettävä nopeita ja tehokkaita keinoja. Toivottavasti yritysten ääntä kuullaan, sillä kyse on ennen kaikkea suomalaisten työpaikoista.

Kauppakamarien kysely tehtiin 18. toukokuuta. Kyselyyn vastasi lähes 3 400 kauppakamarien jäsenyritystä eri toimialoilta ja eri puolilta Suomea.

STT

