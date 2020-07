Salon talous on jälleen veitsenterällä, syksyllä keskustellaan uusista säästöistä

Salo on sinnitellyt talousvaikeuksissaan pian vuosikymmenen, mutta vuosi 2020 jää historiaan yhtenä tarinan käännekohdista.

Kaupunki teki viime vuonna 17,5 miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen, ja samalla sen tase kääntyi 3,4 miljoonaa euroa miinukselle.

Kuntalain mukaan taseen alijäämä tulee kattaa neljän vuoden aikana. Muuten uhkana on ajautuminen kriisikunnaksi.

– Olennaista on, miten me onnistumme kääntämään talouden suunnan tulevina vuosina, Salon vs. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen miettii.

Salon kuluvan vuoden talousarvio näytti alun perin 19,5 miljoonan euron ylijäämää. Viime valtuuston kokouksessa luku vaihtui kerralla 14,5 miljoonan euron alijäämäksi.

Syy löytyy liikelaitos Salon veden yhtiöittämisestä. Kaupunki laski saavansa siitä 34 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton, jonka avulla kirjanpito olisi näyttänyt plussaa vuonna 2020.

Valtuusto siirsi yhtiöittämisasian ensi vuodelle, ja samalla talousluvut muuttuivat kerta laakista.

Kaiken lisäksi iski koronakriisi. Sen vaikutuksia kaupungin talouteen ei vielä täysin tunneta. Keväällä arvioitiin, että Salo menettää kriisin takia verotuloja kymmenen miljoonaa euroa.

Valtio on jo päättänyt avittaa kuntia apupaketeilla. Siitä Salon osuus on 13,5 miljoonaa euroa.

– Katson, että tämä kattaa verokertymän vähennyksen. Nyt arvio on, että koko vuosi jää meillä noin 13 miljoonaa euroa miinukselle, Korhonen sanoo.

Hän korostaa arvion suurta epävarmuutta. Kukaan ei tiedä, miten talous elpyy ja veroja karttuu loppuvuonna. Kukaan ei tiedä, minkälainen lasku tulee, kun kiireetöntä hoitoa tarvitsevat kaupunkilaiset alkavat taas käyttää palveluita loppuvuonna. Kukaan ei tiedä, minkälainen lasku tulee sairaanhoitopiiriltä.

– Valtio myönsi piireille 200 miljoonaa euroa lisätukea. Miten se jaetaan, ei vielä tiedetä. Päätöksiä tästä saadaan vasta syksyllä.

Vesihuollon yhtiöittämisen ajatuksena Salossa oli, että kaupunki saa vuoden lisäaikaa ”välttämättömiin rakenteellisiin uudistuksiin”, joilla saadaan pysyviä säästöjä vuodesta 2021 alkaen.

Säästöjä piti syntyä muun muassa oppimisympäristöselvityksellä, jossa esitettiin koulujen ja päiväkotien lakkautuksia.

Poliittiset päättäjät torjuivat talvella valtaosan esityksistä, ja samalla oletetut miljoonasäästöt jäivät tulematta.

– Kouluverkkokeskustelu on keväällä kertaalleen käyty, ja päätökset tehty, Anna-Kristiina Korhonen sanoo.

– Nyt tarvitaan uusia säästöjä. Keskustelu käydään syksyllä, hän lisää.

Salossa on tekeillä selvitys sosiaali- ja terveyspalveluista. Anna-Kristiina Korhonen ei halua ennakoida, mitä siinä tullaan esittämään. Sen sijaan hän sanoo yleisellä tasolla, että lähipalvelut ovat myös osa kaupungin pito- ja vetovoimaa.

Sote-uudistukseen Korhonen suhtautuu ristiriitaisesti. Uudistus on vasta lähtenyt lausuntokierrokselle.

– Sote-uudistuksessa on vielä useita epäselviä kohtia, joita tulee tarkastella kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti. Tulee varmistua, että kaupungeilla on mahdollisuus investoida ja säilyä elinvoimaisina myös uudistuksen jälkeen.

Viime vuosien perusteella Salolla on yli kymmenen miljoonan euron rakenteellinen alijäämä. Se tarkoittaa, että kaupungin pitäisi hankkia sama määrä lisää tuloja tai karsia menoja. Kumpikaan ei onnistu kädenkäänteessä.

– Työ on tehtävä pitkäjänteisesti, useiden vuosien aikana. Kuntalain mukaan meillä on neljä vuotta aikaa rakentaa, Korhonen sanoo.

Mistä karsia, jos rahat eivät riitä kaikkeen? Tätä päättäjien pitää seuraavaksi miettiä. Lautakunnille on jo annettu tavoite kahden prosentin säästöistä ensi vuoden talousarviossa.

– Säästöjen hakeminen on aina vaikea kysymys. Tarvitaan perusteellinen valmistelu ja keskustelu, Korhonen sanoo.

Yksi tavoite on kirkas: Salon on saatava asukasluvun lasku pysähtymään ja kääntymään. Keväällä pientä kasvua on jo nähty.

– Toivottavasti tämä vuosi jää mieleen myös näistä asioista, ja voimme nähdä positiivisia uutisia Salosta.