Amb, Pettersson ja Ståhl aikovat Kuortaneelle – ”Tämä ei vain mene niin, että matkustetaan sinne ja kilpaillaan”

Ulkomaisten urheilijoiden pääsemiseen Kuortaneella järjestettäviin yleisurheilukilpailuihin on tarkat vaatimukset. Ruotsalaistrion Daniel Ståhl, Kim Amb ja Simon Pettersson on annettava negatiiviset tulokset koronavirustestissä.

– Se on melkoista. Tämä ei vain mene niin, että matkustetaan sinne ja kilpaillaan, keihäänheittäjä Amb kertoi Dagens Nyheterille.

Normaalisti Ruotsista Suomeen matkustavien pitäisi olla 14 päivää karanteenissa, mutta ruotsalaisurheilijat saavat osallistua lauantaina Kuortaneella käytävään kilpailuun.

– Minulle on juuri tehty koronatesti ja minun osoitettava se. Tarvitsen lisäksi lääkärintodistuksen siitä, että olen terve ja todistuksen työnantajalta siitä, mitä teen Suomessa. Nämä ovat osa sitä, mitä vaaditaan. Et voi mennä sinne vain huvimatkalle vaan pitää olla selkeä tehtävä, Amb selvitti.

Ennätys tuo toivoa Ambille

Amb on puhkunut kovaa kuntoa, kun hän heitti viikonloppuna Saksassa ennätyksensä 86,49. Hänen on vaikea uskoa, että kehossa olisi virus.

– En ole saanut vielä testitulosta, mutta en usko siinä olevan mitään ongelmaa. Arvelen, että minulla ei voi olla koronaa, koska tein muutama päivä sitten elämäni parhaan tulokseni, Amb viittasi tämän vuoden maailmantilastossa toiseksi vieneeseen heittoon.

Kiekkojättien Ståhlin ja Petterssonin valmentaja Vesteinn Hafsteinsson viestitti uutistoimisto TT:lle, että molemmat heittäjät on testattu ennen matkaa.

Tiukat koronarajoitukset ovat heittäneet varjon myös syyskuun alussa Tampereella kisattavan Suomi-Ruotsi-yleisurheilumaaottelun ylle. Ruotsalaisten osallistuminen ja perinteikkään tapahtuman järjestäminen on vielä epävarmaa. Päätöksen odotetaan tulevan Suomen urheiluliiton hallituksen kokouksen jälkeen 7. elokuuta.

