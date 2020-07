Ammattikoulutus otti Somerolla tuulta alleen – lähihoitajaopinnot vetävät, syksyllä alkaa myös siivous- ja matkailualan koulutus

Salon seudun ammattiopiston päänavaus viedä ammattikoulutusta Somerolle on saanut hyvän lähdön. Syyskuussa käynnistyvään lähihoitajakoulutukseen on hakenut jo 17 opiskelijaa, eli koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

– Kiinnostus Somerolla suoritettavaa lähihoitajan tutkintoa kohtaan on ollut todella hyvä. Hakuaikapäättyy12.elokuuta, joten muutamia hakijoita voi tulla vielä lisää, Someron kaupungin kehittämisasiantuntija Antti Leino huomauttaa.

Lähihoitajien koulutuksessa koko tutkinto suoritetaan Somerolla. Opetustunteja pidetään Someron kaupungintalon valtuustosalissa. Työssä oppimisen jaksot toteutetaan muun muassa Tervaskannon palvelutalossa ja Lamminniemen hyvinvointikeskuksessa.

Lähihoitajakoulutuksen hyvä vastaanotto on saanut ammattiopiston lisäämään koulutustarjontaansa Somerolla. Syksyn aikana siellä on alkamassa myös siivous- ja matkailualan koulutus.

– Somerolta on löytynyt kiinnostusta näitä tutkintoja kohtaan, joten opisto päätti vastata kysyntään. Ammattiopisto on toiminut ammattikoulutuksen tuomisessa Somerolle todella ripeästi, Antti Leino toteaa.

Puhdistus- ja kiinteistöalan tutkinto antaa valmiudet toimia laitoshuoltajana ja toimitilahuoltajana. Koulutus alkaa Somerolla lokakuun loppupuolella ja hakuaika siihen päättyy syyskuussa.

– Harjoittelu tapahtuu lähinnä Someron kaupungin kohteissa. Someron kaupungilla on myös itse työnantajana tarvetta olla mukana kouluttamassa siivous- ja puhdistuspuolelle lisää ammattitaitoisia työntekijöitä, Antti Leino toteaa.

Lokakuussa alkava matkailualan koulutus on suunnattu matkailualan yrittäjille ja alasta kiinnostuneille. Koulutuksessa käsitellään muun muassa tuotteistamista, some-markkinointia, hinnoittelua ja kannattavuutta sekä kestävää kehitystä.

– Opiskelija voi suorittaa koko matkailualan ammattitutkinnon tai valita koulutuksesta itselle hyödyllisiä osia, Leino sanoo.

Salon seudun ammattiopisto ja Someron kaupunki ovat tehneet selvityksiä myös rakennus- ja metallialan ammattikoulutuksen järjestämisestä Somerolla. Sillä puolella valmistelut jatkuvat vielä.

– Myös näissä tutkinnoissa voidaan päästä liikkeelle melko ripeästikin, sillä koulutuspolku räätälöidään yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle. Myös oppisopimukset ovat mahdollisia, Leino korostaa.

Koulutuksissa hyödynnetään myös verkko-opiskelua sekä yhteistyötä Someron lukion kanssa.