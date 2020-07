Annika Saarikko kertoo torstaina, lähteekö mukaan keskustan puheenjohtajakisaan

Kansanedustaja Annika Saarikko järjestää torstaina Helsingissä tiedotustilaisuuden, joka liittyy keskustan puoluekokouksen henkilövalintoihin. Saarikon on odotettu haastavan puheenjohtaja Katri Kulmunin keskustan puheenjohtajavaalissa Oulun puoluekokouksessa syyskuussa.

Kulmuni on ilmoittanut haluavansa jatkaa keskustan puheenjohtajana. Hänelle ei toistaiseksi ole ilmoittautunut haastajia.

Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästä kesäkuun alussa viestintäkoulutuksestaan nousseen kohun jälkeen.

Saarikko palaa vanhempainvapaalta tiede- ja kulttuuriministeriksi ensi viikolla. Saarikko on sanonut ilmoittavansa ratkaisustaan puheenjohtajuuskisan suhteen ennen paluutaan ministerin tehtävään.

Ylen heinäkuun alussa keskustavaikuttajille suuntaaman kyselyn mukaan Saarikko on heidän suosikkinsa puheenjohtajaksi. Yle kysyi puheenjohtajasuosikkeja keskustan puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän jäseniltä. Vastanneista 47 prosenttia kannatti Saarikkoa ja 38 prosenttia Kulmunia.

