Annika Saarikko lähtee keskustan puheenjohtajakisaan – ”En halua olla ihminen, joka jää nurkkapöytään jupisemaan”

Kansanedustaja Annika Saarikko haastaa keskustan istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin syyskuun puoluekokouksessa. Saarikko ilmoitti asiasta tiedotustilaisuudessa tänään.

Kulmunille on odotettu haastajaa sen jälkeen, kun hän erosi valtiovarainministerin tehtävästä viestintäkoulutuksen maksuihin liittyvän kohun seurauksena kesäkuussa. Kulmuni tavoittelee jatkoa puolueen johdossa.

Saarikko kertoi tiedotustilaisuudessa arvostavansa Kulmunia ja tuntevansa suurta myötätuntoa hänen tilanteestaan. Hänen mukaansa ehdolle asettumisessa vaikeinta on haastaa istuva puheenjohtaja, mutta Saarikko perusteli päätöstään saamillaan yhteydenotoilla.

– Niiden perusteella minulle on käynyt selväksi, että keskustaväki ansaitsee vaihtoehdon. Se on myös elävän demokratian merkki, Saarikko sanoi.

– Haluan tarjota oman johtajuuteni ja persoonani keskustaväen arviotavaksi. En halua olla ihminen, joka jää nurkkapöytään jupisemaan, hän jatkoi.

Saarikko kertoi olevansa vahvasti sitoutunut istuvaan hallitukseen. Hänen mukaansa keskustan tulee pyrkiä vaikuttamaan aina, kun se on mahdollista.

– Suomi tarvitsee vakautta. Haluan tukea pääministerin onnistumista tehtävässään. Toimintakykyinen hallitus on Suomen ja myös keskustan etu, Saarikko sanoi.

Hän kuitenkin korosti, että puolue tulee pitämään kiinni kynnyskysymyksistään, joita se asetti hallitukseen menemiselle.

Kulmuni kertoo linjastaan lähipäivinä

Pian Saarikon ilmoituksen jälkeen istuva puheenjohtaja Kulmuni toivotti Saarikon kisaan ja toivoi hyvähenkistä kampanjointia.

– Tulen lähipäivinä julkaisemaan pamfletin, jossa kerron yhteenvedon kuluneen puheenjohtajavuoteni tapahtumista sekä linjaan, miten keskusta jatkaa tästä eteenpäin, Kulmuni kirjoitti Facebookissa.

Kulmuni kertoi odottavansa, että hänen haastajansa kertovat, mitä he tekisivät toisin. Hän myös kiitti saamastaan kannustuksesta ja palautteesta.

Saarikko on ollut yksi ennakkosuosikeista Kulmunin haastajaksi. Heinäkuun alussa Ylen suuntaa-antavassa kyselyssä keskustan puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän jäsenistä Saarikko oli hieman Kulmunia suositumpi puolueen johtoon. Kyselyssä ei oltu yksilöity muita ehdokkaita.

”Vanhanen erinomainen valinta valtiovarainministeriksi”

Saarikkoa veikkailtiin keskustan johtoon jo Juha Sipilän seuraajaksi viime vuonna, mutta tuolloin hän kieltäytyi elämäntilanteeseensa vedoten. Saarikon toinen lapsi syntyi kaksi viikkoa viime syksyn puoluekokouksen jälkeen.

Saarikko palaa vanhempainvapaalta tiede- ja kulttuuriministeriksi ensi viikolla. Hän sanoi haluavansa jatkaa kyseisessä tehtävässä, vaikka tulisi valituksi puolueen johtoon. Kulmunin valtiovarainministerinä korvannut Matti Vanhanen voisi Saarikon puolesta jatkaa perinteisesti painavampana pidetyn rahasalkun kahvassa niin kauan kuin Vanhanen itse katsoo sen mahdolliseksi.

– Matti Vanhanen on erinomainen valinta valtiovarainministeriksi. Hän nauttii ansaitusti laajaa luottamusta.

Viime vuoden puoluekokouksen alla hän tuki keskustan johtoon Kulmunin kilpakumppania Antti Kaikkosta.

Tänä syksynä puolestaan Kaikkonen on perhesyihin vedoten kertonut, ettei tavoittele puolueen puheenjohtajan tehtävää. Muita ehdokkaita kisaan ei ole toistaiseksi ilmoittautunut. Eilen elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoi Demokraatille harkitsevansa puheenjohtajakisaan osallistumista.

Keskustan puheenjohtajan valitsee puoluekokous, joka on koolla syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Oulussa.

STT

